Senador Latorre por ley corta de Isapres: «Lo que el Gobierno está haciendo con las indicaciones es dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema»

Esta semana el Gobierno presentó ante la Comisión de Salud del Senado las indicaciones a la «ley corta» de Isapres, iniciativa del mismo Ejecutivo que busca modernizar Fonasa, regular a las Isapres y fortalecer la Superintendencia de Salud.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) integrante de la comisión de salud, valoró las indicaciones presentadas, destacando que «lo que el Gobierno está haciendo con las indicaciones es, por un lado, dar cumplimiento al fallo de la Suprema, que las Isapres paguen lo que tienen que pagar a las personas, independiente de si las personas se cambian de una Isapre a otra, o de una Isapre a Fonasa».

«Esa deuda sigue vigente y por tanto las Isapres tendrán que responder; pero al mismo tiempo dar respuesta en la ley corta a una certeza o una gobernabilidad del sistema sanitario para que las prestaciones de las personas, sobre todo en el sector privado, en las clínicas privadas, pueda mantenerse. Es lo que más nos importa», recalcó el legislador del Frente Amplio.

Mutualización

Uno de los puntos de la discusión fue que el Gobierno dejó fuera de las indicaciones la «mutualización», método de cálculo que permite la compensación de los riesgos entre afiliados de manera retroactiva.

Sobre este punto, el senador Latorre señaló que «el elemento más crítico que queda afuera es lo de la mutualización, porque eso implicaba, por un lado, un aspecto jurídico que es no cumplir el fallo de la Suprema, y por otro lado, eso tiene de alguna manera sustento en la teoría de seguros, pero no jurídicamente y además implicaba una rebaja que creo que no era viable políticamente para- esa es mi opinión personal- una rebaja de la deuda que deben las Isapres».

Sin embargo, para el parlamentario, un tema a destacar es que «se abre la discusión sobre qué reforma estructural al sistema de salud necesitamos en Chile, avanzar hacia reglas de seguridad social sanitarias, en muchos países capitalistas, donde gobierna la Derecha incluso, hay sistemas públicos de salud, seguros únicos de salud, donde todos cotizamos de manera obligatoria, yo lo hago en Fonasa, pero todos cotizamos de manera obligatoria la seguridad social y el que quiera y pueda tener un seguro complementario lo puede hacer y se garantiza la provisión mixta».

«Las clínicas privadas siguen funcionando, por lo tanto, la gente puede tener esta modalidad de libre elección que se incorpora con el Fonasa y la modalidad de cobertura complementaria, y así puede efectivamente atenderse tanto en el hospital público como en las clínicas privadas, pero en una lógica de coordinación y de seguridad social», subrayó Latorre.

