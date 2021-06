Van 34: Janis Meneses y Daniel Bravo se adhieren a histórica carta de constituyentes en pos de desprivatización del medio ambiente

El pasado viernes 05 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que 32 convencionales constituyentes se manifestaron para reforzar su compromiso con la naturaleza, y a través de una carta abierta, afirmaron que lucharán por una nueva Constitución ecológica, que asegure la recuperación y cuidado de los ecosistemas.

El número de constituyentes que suscriben el documento aumentó a 34, luego de que se sumaran Janis Meneses, quien resultó electa por la lista Movimientos Sociales Independientes en el distrito 6 y Daniel Bravo, de la lista de Independientes del Norte, en el distrito 5.

La carta abierta incluye 16 propuestas, entre las que figuran la desprivatización de los elementos vitales naturales, un modelo posextractivista y el principio de justicia intergeneracional y climática.

El documento es de gran importancia porque congrega a un amplio arco de constituyentes, de numerosos listas y movimientos -incluidas la Lista del Pueblo, Independientes No Neutrales, Independientes del Norte (MIN), Coordinadora Social de Magallanes, independientes en Apruebo Dignidad, independientes en Lista del Apruebo, y constituyentes de movimientos sociales. Así como representantes de la Asamblea Popular Constituyente (Bío Bío); Fuerza Social del Ñuble; Resistencia Socioambiental Quilicura, Sociedad Civil por la Acción Climática; Asamblea Territorial del Maipo; Movimientos Sociales Autónomos y Corrientes Independientes (O’Higgins); Movimiento de las Aguas y los Territorios (MAT), entre otros.

Este nutrido grupo de constituyentes, actuando en conjunto, podrían perfilarse como la principal fuerza al interior de la Convención Constitucional.

A continuación, la declaración completa de los constituyentes en pos de desprivatización del medio ambiente:

Nadie podrá poner en duda – menos tras las recientes elecciones- que las demandas socioambientales históricas de la mano de movimientos socioambientales pluri-nacionales, locales y territoriales fueron y son también antecedente y causal de la revuelta social que la digna desobediencia civil de los secundarios abrió paso.

Por años, comunidades y pueblos originarios han denunciado contaminaciones que ponen en riesgo la salud de sus hijes y vecines o la falta de agua, por años territorios han denunciado destrucciones inaceptables a los ecosistemas y bienes comunes que sostienen la vida, por años las comunidades han soportado corrupciones y sobornos que los incitan a cambiar sus modos de vida a cambio de lograr derechos básicos que debiese garantizar el Estado, por años líderes y lideresas han recibido amenazas, hostigamiento, persecución y criminalización por organizarse, llegando a tristes realidades como la muerte de Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collio (2009), Nicolasa Quintremán (2013), Macarena Valdés(2016), Camilo Catrillanca (2018), Alejandro Castro (2018), Alejandro Treuquil (2020), y Emilia Herrera (2021), muchas de ellas aún en la nebulosa.

No por nada, parte de los letreros en las calles exigían la recuperación y desprivatización del agua, la firma de Escazú, no al TPP11, ríos y glaciares libres, no más explotación de la tierra, soberanía alimentaria, la desprivatización de las semillas, desmilitarización del Wallmapu y en cada territorio que se levantó, se expresaban los conflictos socioambientales de larga data por los cuales resisten en defensa de la vida.

Y es así, como llegamos una serie de estos movimientos y agrupaciones a la Constituyente para ser poder originario que en voz de nuestros territorios procuramos cambios profundos que permitan que la Tierra siga viva y próspera para todos los seres vivos, humanos y no humanos, presentes y futuros.

En el día del medioambiente, las, los y les Constituyentes comprometidos con una Constitución ecológica sostenemos que buscaremos lograr un nueva Carta Fundamental que:

1- Se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP11 y las reiteradas urgencias establecidas por el Presidente. Por eso, llamamos al Ejecutivo a someterse a la soberanía popular y a no afectar las condiciones para el ejercicio del poder constituyente. La población de Chile ya ha dejado en claro en diversas oportunidades que no quiere la concreción de este Tratado de Libre Comercio que viene a perpetuar un modelo neoliberal que queremos cambiar de raíz.

2- Logre la desprivatización de todos los elementos vitales naturales (agua, glaciares, semilla, aire, bosques, mar, subsuelo, entre otros), por sobre todo el AGUA. En ese sentido, la nueva constitución debe garantizar este vital elemento como un bien común inapropiable, considerando su acceso como un derecho humano y de la naturaleza, bajo un modelo de gestión integral y comunitaria por cuencas y de distribución que priorice el consumo humano, la agricultura de subsistencia y el equilibrio de los ecosistemas por sobre el uso industrial.

3- Consagre los Derechos de la Naturaleza. La naturaleza debe ser considerada un sujeto de derecho, como una nueva persona en el ordenamiento jurídico, para lograr su eficaz protección, restauración y conservación ante los daños provocados por la sociedad en su empleo como medio económico (extractivismo). Se debe respetar su existencia per sé y el mantenimiento-regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Junto a una Defensoría de la Naturaleza que permita su resguardo.

4- Permita el Buen Vivir. El Buen Vivir/Kume Monguen/Sumak Kawsay es un concepto o idea emanada de las culturas ancestrales de nuestra América (Abya Yala), que plantea que la armonía, sabiduría, solidaridad y responsabilidad de la humanidad con la naturaleza y el cosmos, así como también entre todos los actores de la sociedad, permitirá alcanzar una vida en plenitud. Este principio debe orientar todo el ordenamiento jurídico.

5- Ponga en el centro, la vida, la defienda y respete en todas sus formas y diversidad. Pasando así de un paradigma jurídico antropocéntrico a uno biocéntrico.

6- Transite a un nuevo modelo económico posneoliberal y posextractivista, en armonía con la naturaleza y al servicio de las comunidades, con medidas concretas de rescate y promoción de las economías locales, solidarias, feministas, territoriales y ancestrales; y la cooperación latinoamericana. Las actividades productivas tienen como límite los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Impida que la propiedad privada este por sobre el bien común y el Buen Vivir de las actuales y futuras generaciones humanas y no humanas Defienda la Soberanía alimentaria. Toda persona y colectividades tienen derecho al agua y a la alimentación, siendo deber y obligación del Estado garantizar la soberanía alimentaria por medio de la alimentación sana e integral, la agroecología, y el resguardo de la semilla tradicional en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.

9- Reconozca los derechos de los animales y su sintiencia individual, con el objetivo de establecer deberes estatales y una nueva institucionalidad animal centrada en su protección, respeto, y cuidado responsable y no en su explotación para diversos fines humanos.

10- Determine a los glaciares y sus ambientes (periglaciar y permafrost), o sea al ecosistema Glaciar, como sujeto de derecho y bien común intocable, en el cual no se podrán generar actividades productivas de ningún tipo.

Consagre un Estado plurinacional que respete, proteja y promueva los territorios, la autodeterminación de los pueblos originarios, su identidad y cosmovisión. Establezca una administración política y económica del Estado descentralizada a través de una planificación territorial con enfoque ecosistémico, que permita el reconocimiento del territorio como elemento de organización del Estado. Participación vinculante y democracia directa. Garantice la participación efectiva y vinculante de las comunidades en las decisiones que afectan su vida y su futuro con descentralización y herramientas de democracia directa, con autonomía y autodeterminación. Ponga fin a las zonas y territorios de sacrificio y se promueva la conservación y restauración de los diferentes sistemas ecológicos dañados de nuestro país como una manera de reactivar el desarrollo de las comunidades en base a la biodiversidad de nuestros territorios. Instaure el Principio de Justicia Intergeneracional y climática. Junto con establecer la máxima jerarquía de los principios precautorio y preventivo en la toma de decisiones del Estado. Promueva una sociedad libre de explotación de cuerpos y territorios. Eliminando formas patriarcales, coloniales, racistas, masculinizadas y opresivas de relacionarnos, reconociendo la economía de los cuidados y garantizando la soberanía sobre nuestros cuerpos.

Convencionales constituyentes firmantes:

Natividad Llanquileo Pilquimán, Constituyente Mapuche

Jorge Abarca Riveros, Distrito 1, Independiente apoyado por Partido Liberal.

Dayyana González Araya, Distrito 3, Lista del Pueblo.

Cristina Dorador Ortiz, Distrito 3, Movimiento Independientes del Norte

Constanza San Juan Standen, Distrito 4, Asamblea Constituyente Atacama (ACA)

Guillermo Namor Kong, Distrito 4, Independientes No Neutrales

Ivanna Olivares Miranda, Distrito 5, Lista del Pueblo- Movimiento Territorial Constituyente

Carolina Vilches, Distrito 6, Modatima

Cristóbal Andrade, Distrito 6, Lista del Pueblo

Camila Zárate, Distrito 7, Lista del Pueblo, Red Parque Cabritería y MAT

Tania Madriaga Flores, Distrito 7, Territorios en Red, Lista del Pueblo.

Marco Arellano, Distrito 8, Lista del Pueblo, Resistencia Socioambiental Quilicura (RSQ)

Alejandra Perez Espina, Distrito 9, Lista del Pueblo

Manuel Woldarsky, Distrito 10, Lista del Pueblo, Defensor DDHH

Juan José Martin Bravo, Distrito 12, Cverde ONG, Sociedad Civil por la Acción Climática

Francisco Caamaño Rojas Distrito 14, Asamblea Territorial del Maipo

Paulina Valenzuela Río, Distrito 14, Independientes No Neutrales

Loreto Vallejos Dávila, Distrito 15, Lista del Pueblo

Alvin Saldaña Muñoz, Distrito 15, Movimientos Sociales Autónomos

Gloria Alvarado Jorquera, Distrito 16, Lista Corrientes Independientes.

Elsa Labraña, Distrito 17, Lista del Pueblo

María Elisa Quinteros Cáceres, Distrito 17, Asamblea Popular por la Dignidad

Fernando Salinas Manfredini, Distrito 18, La Lista del Pueblo Maule Sur

Francisca Arauna Urrutia, Distrito 18, La lista del Pueblo Maule sur

César Uribe Araya, Distrito 19, Fuerza Social de Ñuble

Carolina Sepúlveda, Distrito 19, Independientes No Neutrales

Bastián Labbé Salazar, Distrito 20, Asamblea popular constituyente

Vanessa Camila Hoppe Espoz, Distrito 21, Coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente

Manuela Royo Letelier, Distrito 23, Modatima

Adriana Ampuero constituyente D26 Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé.

Yarela Gomez Sanchez, Distrito 27, Modatima

Elisa Giustinianovich Campos D28, Coordinadora Social de Magallanes

Janis Meneses, Distrito 6; Lista Movimientos Sociales Independientes.

Daniel Bravo, Distrito 5, Lista de Independientes del Norte.