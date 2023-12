Elena Rivera, dirigenta de la comunidad indígena Colla: “Nosotros no queremos ningún proyecto de extracción de litio en el Salar”

Luego de la visita inspectiva al Salar de Maricunga efectuada por el Segundo Tribunal Ambiental, El Ciudadano conversó con la presidenta de la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó, Elena Rivera, quien nos contó por qué se oponen al proyecto de extracción de litio en el acuífero ubicado al interior de la Cordillera de los Andes.

La Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó es parte de los siete reclamantes que piden la impugnación de la Resolución de Impacto Ambiental (RCA), aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en enero de 2022.

La tramitación del proyecto se inició en septiembre de 2018 y es impugnado las por comunidades collas que acusan no haber sido consultadas.

“Nuestra comunidad no fue declarada en la presentación del EIA. No consideraron a las comunidades indígenas de la región en la presentación del proyecto y ni siquiera fueron capaces de presentarse durante el tiempo en que se tramitó el estudio. Si se hace el proyecto, afectará nuestra cosmovisión y forma de vida en la cordillera”, comentó Rivera.

¿Qué impresión quedó de la visita de los ministros del Tribunal Ambiental al salar?

– Fue interesante verlos trabajar en terreno, creo que se fueron con una percepción de que si existían los collas en el sector y que hacían uso del salar. Creo que quedó esa convicción.

¿Cómo se posicionan frente a los proyectos futuros de explotación de litio en el salar?

– Nosotros como comunidad no queremos ningún proyecto de extracción de litio en el salar. Es muy chiquitito para tanta producción que quieren hacerle. Sin contar los proyectos alrededor, como los pozos de agua. Para nosotros sería un daño inminente si siguen propiciando la extracción del litio en el el Salar de Maricunga, porque son ecosistemas muy frágiles y pocos estudiados. Van a ser zonas de sacrificio. Que vean la situación del salar y se darán cuenta de que no podemos avanzar en una economía verde y limpia con el desarrollo de ese tipo de proyectos, en desmedro de un ecosistema y de una cultura que vive en el sector.

Pero si cambia la tecnología de evaporación por la de extracción de la salmuera con devuelta del agua al acuífero ¿estarían dispuestos?

– Lo que pasa con la supuestas nuevas tecnologías que están tratando de innovar es que no están comprobadas en la práctica. Seríamos como los conejillos de indias, son inseguras. La extracción de litio con reinyección de agua no está probada en terreno, sino en laboratorios, o sea, entre cuatro paredes, en piscinas quietas que no es lo mismo que un salar que está en constante movimiento.

¿Cómo imagina el salar a futuro?

– Que quede así tal cual. Si estamos en sequía en la zona, toda cuenca con agua es importante de preservar. Si sumamos la extracción del litio, la evaporación de las agua es una amenaza mayor a nuestra cultura en la cordillera.

Si bien, se espera la resolución del Tribunal Ambiental para el próximo mes, el anuncio de Codelco en octubre de comprar el Proyecto Salar Blanco ha añadido un nuevo actor al problema. La cuprífera ofreció pagar 244 millones de dólares a la australiana Lithium Power International, lo que debe ser ratificado a comienzos de 2024 en la próxima junta de accionistas de la transnacional minera. A través de dicha inversión, la cuprífera estatal planea entrar en el negocio de la producción de litio.

Rivera llama al actual gobierno a considerar a las comunidades indígenas en la formulación de las políticas de litio. Considera que “la estrategia del litio está mal implementada, se hizo entre cuatro paredes y no con los pueblos afectados por los proyectos extractivos. El cuidado del territorio es el que se ve afectado por esta clase de proyectos”.

El Ciudadano