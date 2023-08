Daniel Manouchehri (PS) por dichos negacionistas de Naveillan: «Son declaraciones miserables que hablan de un grado de indolencia psicopática»

La diputada Gloria Naveillan, exmilitante republicana y vocera del movimiento de ultraderecha APRA, de nuevo se ve envuelta en una polémica, tras asegurar que las mujeres víctimas de abuso sexual durante la dictadura -un hecho acreditado en distintos informes sobre violaciones a los derechos humanos- formaban parte de una «leyenda urbana» difundida durante el régimen de Pinochet.

Las declaraciones de Naveillan se dieron en el marco de un proyecto de resolución votado este miércoles en la Cámara de Diputados que buscaba acordar una condena a la violencia sexual ejercida por la dictadura, el cual la diputada votó en contra.

Durante su intervención, Naveillan declaró que «son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero también que se sumen las violaciones a mujeres en la época de la Unidad Popular«.

👉🏻(AUDIO)

Gloria Naveillán sobre violaciones en dictadura:

"Estas son denuncias que no están probadas … yo creo que eso es parte de la leyenda urbana" pic.twitter.com/aORyqaWnmr — Hernán (@hernan_sr) August 23, 2023



Posteriormente, al ser consultada sobre el carácter sistemático de la violencia sexual ejercida en dictadura, Naveillan contestó que «yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana».

Manouchehri: «Ya no solo hablamos de negacionismo, hablamos de bestialidad»

El jefe de bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, se refirió a las declaraciones negacionistas de Naveillan, y las tildó de “miserables», y producto de un «grado de indolencia psicopático”.

“Lo de la diputada Naveillan es extremadamente grave porque ya no solo hablamos de negacionismo, sino que hablamos de bestialidad, de inhumanidad. Las declaraciones de la diputada son miserables que hablan de un grado de indolencia psicopática. No es posible tolerar ese tipo de declaraciones, en este país las violaciones a las mujeres son hechos acreditados por tribunales y es cosa de leer en Informe Rettig” afirmó

El parlamentario socialista recordó que “las violaciones fueron sistemáticas por parte de agentes del Estado, realizadas con artefactos, con electricidad, con animales que ponían para violar a las mujeres frente a sus hijos. De eso hablamos cuando esta persona relativiza estos hechos. Ella le debe pedir disculpas a esas mujeres y le debe pedir disculpas a Chile. Es extremadamente grave lo que hace y a mí me impresiona que estas personas sean representantes populares, porque decirles fascistas sería poco”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, cuestionó que Naveillan haga este tipo de declaraciones negacionistas sin tomar en consideración «el dolor de cientos de mujeres que fueron víctimas de las violaciones. Me parece que estas posiciones hay que enfrentarlas con fuerza, hablamos de una violencia que ellas están ejerciendo, que ameritan una respuesta de parte de todos los actores democráticos en este país. Esa derecha, no es una derecha democrática, es una derecha golpista, sediciosa, es una derecha miserable y mala leche”.

«La derecha está retrocediendo a posiciones peligrosas para la democracia»

En la entrevista Manouchehri planteó que en la actualidad no existe una derecha democrática. “

«Hay que buscar esa derecha porque hoy día no la encontramos. En el Parlamento no he escuchado a ningún diputado de RN, de la UDI, de Evópoli, menos de Republicanos, que tengan la capacidad de decir dos cosas básicas: Uno que los golpes de Estado no son justificables y dos, que las violaciones a los DDHH fueron atroces”.

El diputado fue consultado sobre las posturas que se evidencian en el seno del Congreso a pocas semanas de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado que dio origen a la dictadura de Augusto Pinochet.

En concreto, se refirió a la polémica desatada luego de la lectura del proyecto de resolución del 22 de agosto de 1973, impulsada por la derecha, que declaraba inconstitucional el gobierno del Presidente Salvador Allende.

A juicio de Manouchehri , “la derecha está peligrosamente retrocediendo, involucionando, a posiciones que son extremadamente peligrosas para la democracia y los derechos humanos”.

«Cuando se justifican hechos tan graves como el término de la democracia y las violaciones a los DDHH, el problema de fondo no es respecto del análisis que ellos hacen del pasado, que es una posición negacionista, sino que lo preocupante es su posición hacia el presente y el futuro, porque lo que están haciendo es justificar ese tipo de hechos y hoy día vuelven a ser justificables, puestas las mismas condiciones el violar los derechos humanos y eso es extremadamente grave”, planteó el diputado socialista.

Sigue leyendo: