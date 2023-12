Pulso Ciudadano pronostica victoria del «En Contra» por una diferencia de casi 20 puntos

La encuesta Pulso Ciudadano, elaborada por la consultora Activa Research, dio a conocer este viernes los resultados de su última medición, a 16 días de que se lleve a cabo el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre, donde la ciudadanía decidirá si respalda o no, la propuesta de la nueva Carta Magna, emanada por el Consejo Constitucional.

El sondeo que presenta su tercer pronóstico electoral para este proceso, revela que la opción «En Contra» se impondría por una diferencia de 19,4 puntos porcentuales sobre el «A Favor».

Según el estudio, un 59,7% de los encuestados votará «En Contra», con márgenes de error muestral que oscila entre el 62,8% y el 56,6%; mientras que por el «A Favor» votaría el 40,3%, con un margen entre el 43,4% y el 37,2%.

Con respecto a la intención de voto, Pulso Ciudadano reveló que un 39,6% declaró que votará «En Contra» y un 26,7% se inclina por el «A Favor». Un 20,7% dice que aún no sabe y un 8,1% dice que votará nulo o blanco. Por último, un 4,9% dice que no concurrirá a votar.

En comparación a la encuesta anterior, la opción «En Contra» bajó 4,0 puntos porcentuales, pasando de 43,6% a 39,6%, mientras que la opción «A Favor» subió 4,5 puntos, pasando de 22,2% a 26,7%.

Según sondeo, un 47,1% de los consultados dijo percibir que la opción «En Contra» saldrá victoriosa en el plebiscito de salida. Un 24,2% tiene la percepción que ganará la opción a favor y un 28,7% no sabe.

Asimismo, un 62,9% declaró que tiene “muy decidido/decido” su voto, un 13,8% indicó que está “medianamente decidido” y un 23,3% señaló que está “nada/poco” decidido con su voto.

Por otra parte, un 77,9% dijo que está “muy seguro/seguro” que irá a votar al, mientras que un 8,9% está “muy seguro/seguro” que no irá a votar. El 13,2% no está seguro si irá o no.

Con una muestra de 1.607 entrevistas, esta medición fue realizada entre el 27 y 30 de noviembre 2023, a través de un panel online representativo a nivel nacional.

