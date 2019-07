Desarrollador de FaceApp defiende la aplicación y descarta venta de datos a terceros

La aplicación FaceApp acaparó la atención en los últimos días. Por un lado, la de los usuarios y famosos que coparon la red social con sus fotos de «viejos» y, por otro, la de quienes acusaron a esa aplicación de robo de datos.

La mayoría de los ataques de medios occidentales se generaron porque la aplicación se creó en Rusia. Sin embargo, este jueves uno de sus desarrolladores defendió el funcionamiento de la plataforma y rechazó las acusaciones.

En un comunicado enviado a Sputnik, Yaroslav Goncharov, desarrollador de FaceApp y director de la empresa Wireless Lab, explicó que «aunque el núcleo del equipo de I+D se encuentra en Rusia, los datos de los usuarios no se transfieren a Rusia».

Aclaró que la aplicación hace la mayor parte del procesamiento de fotos en la nube. «Solo subimos una foto seleccionada por el usuario para su edición. Nunca transferimos ninguna otra imagen del teléfono a la nube», explicó en el texto.

Negó los señalamientos que indican que el programa accede a la galería, previa autorización del usuario, y carga todas las fotos a sus servidores.

«Solo subimos una foto seleccionada para su edición. Usted puede comprobarlo rápidamente con cualquier sniffing tool —’husmeador de red’— disponible en internet», sugirió.

Asimismo, la compañía responsable del la aplicación puntualizó que las fotos que cargan y eligen los usuarios «se borran de nuestros servidores en un plazo de 48 horas a partir de la fecha de carga».

Finalmente, reiteró que todas las funciones de FaceApp están disponibles sin necesidad de iniciar sesión, y que solo se puede iniciar sesión desde la pantalla de configuración, reseñó Sputnik.

«Como resultado, el 99 % de los usuarios no se conecta; por lo tanto, no tenemos acceso a ningún dato que pueda identificar a una persona (…) No vendemos ni compartimos los datos de los usuarios con terceros», subrayaron desde FaceApp.