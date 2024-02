Alerta por temperaturas extremas ante riesgos de incendios forestales

Alerta por temperaturas extremas: Advierten que estas condiciones son propicias para el desarrollo de incendios forestales

Desde la DMC –dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil- explicaron que este evento extremo de altas temperaturas se desarrolla debido a un centro de baja presión frente a las costas de la zona central del país que tiene circulación ciclónica, es decir, el aire circula a favor de las manecillas del reloj donde, en su parte norte, el flujo es desde el noroeste y en su parte sur el flujo es del sureste o este. En este caso, el viento desciende desde la Cordillera de Los Andes y se va calentando a medida que se encajona por los valles de la zona centro-sur de Chile.



La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que “estos eventos extremos han existido siempre, pero con el cambio climático cambia de frecuencia, intensidad y también la duración (…) Estas condiciones son propicias para que se desarrollen incendios forestales”, sostuvo la secretaria de Estado, informó comunicaciones de dicha cartera.



“Si promediamos los últimos 12 meses, el planeta se ha calentado 1,5° grados, lo que hace que eventos de altas temperaturas sean más intensas. Recordemos que, a nivel global, el de 2024 fue el enero más cálido desde que hay registros”, recalcó la titular de Medio Ambiente.



La ministra también recordó que una de las herramientas con las que cuenta el país es la Ley de Cambio Climático. “Desde 2022 Chile cuenta con la Ley Marco de Cambio Climático lo que, por ejemplo, implica la elaboración de Planes Regionales y Comunales de Cambio Climático, que tienen como objetivo hacer frente a los efectos adversos del cambio climático precisamente desde una mirada local”.



Enero con temperaturas récord



La encargada de la Oficina de Servicios Climáticos de la DMC, Catalina Cortés, señaló que el mes de enero se ubicó como el segundo enero más cálido desde 1950 en Santiago. Temperaturas récord para el mes también ocurrieron en Curicó, Chillán o Valdivia.



La profesional explicó que, además de días extremadamente calurosos en gran parte del país, “también las noches han tenido temperaturas más altas de lo normal. En lo que va del año, Antofagasta, por ejemplo, suma 29 noches cálidas, Rancagua 17 noches cálidas, Curicó 14 noches cálidas y Concepción, Los Ángeles y Santiago llegan a 12”.



Añadió que está presente el Fenómeno del Niño -lo que ha influenciado la condición cálida-, el que se mantendría hasta el otoño, por lo que existen altas probabilidades de seguir registrando altas temperaturas durante febrero y los próximos meses.

De hecho, de acuerdo al más actual pronóstico estacional para el trimestre febrero-marzo-abril, existirán lluvias bajo lo normal desde la Región de Valparaíso a la Región de Magallanes. Asimismo, las temperaturas mínimas mostrarían una tendencia a ser más altas de lo normal en el norte; entre Maule y Los Lagos; y en Aysén. En la mayor parte del país se pronostican temperaturas máximas más altas de lo normal.



Ante este escenario, la ministra Maisa Rojas enfatizó que es primordial que las personas redoblen los esfuerzos por prevenir los incendios forestales, dado que existirán las condiciones para que estos eventos sean más severos, destacó comunicaciones del Ministerio del Medio Ambiente.



Consejos ciudadanos para prevenir incendios forestales

• No encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación

• Mantener los alrededores de las viviendas despejados de vegetación y desechos que se pueden quemar

• No dejar al alcance de niñas y niños elementos como fósforos, encendedores o combustibles que puedan manipular.

• Extremar las medidas al trabajar en espacios abiertos con materiales o equipos eléctricos que generen chispas como son motosierras, soldadoras, galleteras o sierras eléctricas.

• Verificar que el tendido eléctrico no esté en contacto con la vegetación y si lo está, contactar a la empresa eléctrica.

Seguir leyendo más…