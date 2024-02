Confirman la presencia de 1,500 flamencos en Salar de Maricunga: ¿Especies bajo amenaza por explotación del litio?

Informe Conaf: Más de 1,500 flamencos en Salar de Maricunga

Conaf dio a conocer el 2 de febrero, día mundial de los humedales, el hallazgo de 1.248 ejemplares de flamencos andinos (Phoenicoparrus andinus) y flamencos chilenos (Phoenicopterus chilensis) en la Gran Laguna del Salar de Maricunga. Además, de una colonia de 253 flamencos de James (Phoenicoparrus jamesi) en etapa de construcción de nidos y nidificación en una vega en el borde este del Salar de Maricunga con eclosión de 15 polluelos de la especie, mientras aún se mantenían incubando un total 64 flamencos de James adultos en sus nidos.

“La labor ejecutada por las y los guardaparques de CONAF tiene como objetivo proteger y preservar los flamencos, actividad que se viene realizando desde el año 1997 a través de la Secretaría de Coordinación del Plan Nacional de Conservación de los Flamencos Altoandinos (CONAF macrozona norte), efectuando monitoreos de las poblaciones y su hábitat, identificando sitios de alimentación y reproducción de flamencos altoandinos en más de 30 humedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama”, informó la institución.

Conaf también destacó que, la región de Atacama posee una red de humedales altoandinos de alta relevancia, existiendo más de 18 salares con lagunas someras y un centenar de bofedales y vegas. De los salares de la región destacan el Salar de las Parinas, Salar de Piedra Parada, Salar de Pedernales, Salar de Maricunga y Laguna del Negro Francisco por ser importantes hábitat para las tres especies de flamencos sudamericanos (flamenco andino, flamenco de James y flamenco chileno), taguas cornudas, patos juarjuales, patos jergones grandes y chicos, guallatas, gaviotas andinas, blanquillos, caitíes y especies migratoria que nidifican en Alaska como el Playero de Baird, que llegan a estos humedales en Atacama para alimentarse.

“La Laguna del Negro Francisco y el Salar de Maricunga concentran no tan solo abundancia y riqueza de especies de aves acuáticas, si no también son sitios reproductivos de flamencos. Tanto la Laguna del Negro Francisco donde comienza el ecosistema altiplánico en Chile como el Salar de Maricunga, son parte del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces & Sitio Ramsar “Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco-Laguna Santa Rosa”. Sin embargo no todo el Salar de Maricunga está bajo protección oficial, quedando una gran superficie de lagunas actualmente sin protección, siendo la más importante la Gran Laguna del Salar de Maricunga, humedal que el año 2023 tuvo una importante nidificación de flamencos con un éxito reproductivo de más de 800 flamencos andinos, todo un éxito para la especie, ratificándose este año como uno de los lugares de mayor concentración de los flamencos altoandinos en la Región de Atacama”, señaló Conaf en su reporte.

¿Qué pasará con la explotación del litio?

En noviembre del 2023, un reportaje especial de El Ciudadano, escrito por Mauricio Becerra, daba cuenta que: “Tras casi tres décadas ausentes este año volvieron los flamencos al Salar de Maricunga para hacer sus nidos. Estamos a 3.750 metros de altitud y en medio del Parque Nevado Tres Cruces, sitio de protección Ramsar, centro ceremonial y territorio de trashumancia de las comunidades collas. En las montañas y bofedales habitan pumas, chinchillas y la tagua cornuda, en tanto que en el salar, pese a su acentuada salinidad, viven quimiolitótrofos”.

Sin embargo, previo a esto, enenero del año pasado, ya se anunciaba que la minera Salar Blanco pretendía comenzar obras para producir litio en el Salar de Maricunga, en una operación que sería “la más avanzada de Sudamérica”. A esto se agrega una serie de otros intereses empresariales por explotar este territorio, incluyendo a Codelco.

“El litio está presente en aguas altamente concentradas en minerales debajo de las grandes costras salinas del Salar de Atacama, y ahora en el Salar de Maricunga que está a punto de ser explotado. La salmuera se bombea desde mucha profundidad a la superficie, y las costras salinas, que tienen millones de años, se destruyen con retroexcavadoras y maquinarias para hacer una superficie plana, donde se depositan carpetas de plástico con la salmuera. Estas piscinas de evaporación tienen una superficie muy grande; se ven desde el espacio. Debido a las condiciones naturales de la zona (mucho calor), el agua se evapora naturalmente y se concentran las sales. Hay un tema de cosecha: hay sales que sirven para el proceso y otras que no. Ahí se va concentrando el litio hasta llegar a una salmuera como una solución viscosa color verde. Se procesa en una planta en Antofagasta y se exporta para la fabricación de baterías, principalmente. Hay que decir que la minería que se hace aquí en Chile es minería del agua; es muy distinto a la minería del cobre donde son las rocas las que se procesan”, comunicaba así en enero del 2023, la científica, especialista en microbiología de los salares, Cristina Dorador, en una entrevista realizada a País Circular.

Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en el norte de Chile existen alrededor de 60 salares y 20 de ellos poseen una cantidad suficiente de litio para ser explotado. En el 2023, se explotaba el salar de Atacama con dos empresas privadas: la chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y Albermarle Chile, filial de la empresa estadounidense Albermale Corporation, según reportaje de Mogabay Latam en febrero del 2023.



“El interés por ampliar el campo de acción de la minería del litio y comenzar a explotar la zona norte del salar de Maricunga, la segunda reserva más grande de litio en el país después del salar de Atacama, está en la mira de tres compañías: la empresa Minera Salar Blanco (MSB) que busca explotar litio con su Proyecto Blanco; Simco SpA (del Grupo Errázuriz, unos de los principales grupos empresariales del país) que busca implementar el proyecto de explotación Producción Sales de Maricunga; y la estatal Codelco, con su proyecto exploración Salar de Maricunga”, destacaba el reportaje.

De acuerdo al bullado acuerdo por el litio entre Codelco y Soquimich dado a conocer desde mayo del 2023, uno de los temas gravitantes, es el Salar de Maricunga y el rol que tendrá Codelco en ello. ¡Cuá será el destino de las diversas especies como el flamenco?.

