Organizaciones y movimientos sociales rechazan amedrentamiento del SERVEL a actos y manifestaciones «En Contra» del proyecto del Consejo Constitucional

Hoy lunes 25 de septiembre un grupo de organizaciones y movimientos sociales acudieron a la sede principal del Servicio Electoral (Servel) en Santiago de Chile, con el fin de presentar un documento en rechazo a las últimas medidas adoptadas por el organismo electoral en contra de las organizaciones sociales que se han manifestado en contra de las normas aprobadas en las votacionees del Consejo Constitucional, de cara al Plebiscito del próximo 17 de diciembre.

Eso, en respuesta a un oficio del pasado viernes por parte del Servicio Electoral dirigido a la organización «Recuperemos el Cobre para Chile» que integra el espacio de organizaciones «Chile Vota En Contra», en el que se conminaba a no efectuar una reunión preparativa de la campaña por el «En Contra», y que, de cumplirse en la práctica significa una prohibición de reuniones y encuentros con miras a la campaña de votar en contra de la propuesta del Consejo Constitucional.

El oficio del Servel enviado al movimiento «Recuperemos el Cobre» el viernes pasado.

La actividad contó con representantes de unas 20 organizaciones, y estuvo presente entre otros el abogado defensor de Derechos Humanos, ex Diputado y ex Convencional Constitucional, Hugo Gutiérrez. «Estamos acá para expresar nuestra solidaridad al movimiento Recuperemos el Cobre para Chile, ellos han manifestado que les preocupa lo que se ha venido sesionando en la Convención Constitucional sobre la privatización de los recursos naturales, particularmente el Cobre. El Servel declaró ilegal su encuentro, violando la libertad de reunión pacífica contemplada en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos de Humanos de la ONU. La propuesta de constitución que se nos va a proponer el 17 de Diciembre mantiene que los recursos naturales seguirán en manos de los privados, eso no lo vamos a tolerar. Ellos tienen todo su derecho a manifestarse que votarán En Contra», afirmó Hugo Gutiérrez.

En el mismo sentido, Guillermo Aravena, de «Recuperemos el Cobre para Chile», también detalló que, «El movimiento Recuperemos el Cobre para Chile sigue luchando por la nacionalización de los bienes público, comunes, mineros y tierras raras. Queremos la nacionalización la industria del Cobre y una económica sustentada en el desarrollo y que se exigió el 18 de Octubre. Vamos por esa agenda, donde la ciudadanía salió a las calles a expresar cuáles eran los cambios reales que requiere nuestra nación».

A continuación la declaración completa de la organización:

Declaración Pública del Movimiento

Recuperemos el Cobre para Chile



Ante la persecución política que nuestro movimiento social está recibiendo de parte del Servel denunciamos a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:



1.- Viernes 22 de septiembre a las 12:19 minutos se nos ha notificado que no podemos realizar la reunión de lanzamiento de campaña por el en «contra», pues solo pueden hacer campañas políticas los Partidos Políticos inscritos en el Servel, no así los movimientos sociales, a los cuales se les prohíbe manifestarse políticamente y de reunirse ,vulnerando los derechos de todos los Chilenos de reunirse libremente y de expresarse democráticamente.



2.- Rechazamos la intervención del Servel que nos advierte que de no suspender la reunión se nos aplicará una multa que va desde 5 a 200 UTM.



3.- El Argumento del Servel es que solo los partidos políticos legales pueden realizar campañas políticas, pues ellos tienen el monopolio y la exclusividad en Chile de hacer política, aún cuando no representen los intereses del Pueblo, sino que los partidos políticos se representen asimismo como una Casta política privilegiada

4.- Hemos visto con estupor como el Servel nos amenaza y persigue por levantar las banderas de Lucha por recuperar nuestros recursos naturales para todos los Chilenos, que hoy están en manos de Compañías Transnacionales, que por su avaricia y codicia no les importa destruir el medio ambiente y llevarse nuestros recursos naturales, pagando a todos los Chilenos una limosna de sus ganancias de lo que extraen de nuestro país:

5.Como Movimiento Recuperemos el Cobre para Chile seguiremos reuniéndonos y nuestro compromiso es inclaudicable de seguir luchando por la nacionalización de los recursos naturales, cómo el Cobre, el litio, etc. para que vuelvan a pertenecer a todos los chilenos.



Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la libertad de expresión y reunión de la civilidad y los movimientos sociales y hacemos un llamado a todos los movimientos sociales a estar alertas, porque también tratarán de callarlos con amenazas y amedrentamiento. Hoy más que nunca los movimientos sociales debemos estar unidos y defender nuestros derechos

Por un Chile Democrático, Libre y Soberano.



Santiago, 24 de septiembre de 2023

Movimiento Recuperemos el Cobre para Chile

