Radio JGM y UChile lanzaron 12 capítulos del podcast sobre el golpe: “Memorias de Medio Siglo”

Lanzamiento Podcast del Golpe: Memorias de Medio Siglo

Este 24 de agosto, Radio Juan Gómez Millas y Radio Universidad de Chile, lanzaron un trabajo radial producido colectivamente en la facultad, llamado «El podcast del Golpe: Memorias de Medio Siglo», que, apuesta por presentar un recorrido histórico por los últimos 53 años de historia, con voces, recursos de audio, memorias de hoy, entrevistas y reflexiones, como una forma de participar de la disputa de relatos en tiempos de negacionismo y relativismo histórico.

De esta forma, se estrenó el primero de 12 capítulos de 30 minutos aprox. Los contenidos están disponible en:

Canal de spreaker (cada día un capítulo nuevo desde las 18:30 liberado para descarga)

Canal de spotify de la plataforma Podcast Universidad de Chile.

También está el trailer disponible.

Y en formato audiovisual está aquí.

Los capítulos:

Capítulo 1: 1970 – 1972 – La sedición de los poderosos. (24 de agosto)

Capítulo 2: 1973 – Golpe de Estado. (25 de agosto)

Capítulo 3: 1974 – 1978 – Persecución y resistencia. (26 de agosto)

Capítulo 4: 1979 – 1983 – Las primeras protestas. (27 de agosto)

Capítulo 5: 1984 – 1988 – Los años decisivos. (31 de agosto)

Capítulo 6: 1989 – 1993 – La transición cándida. (1 de septiembre)

Capítulo 7: 1994 – 1998 – La página no se da vuelta. (2 de septiembre)

Capítulo 8: 1999 – 2003 – Nuevo siglo, viejo modelo. (3 de septiembre)

Capítulo 9: 2004 – 2009 – El pueblo vuelve a ser el pueblo. (7 de septiembre)

Capítulo 10: 2010 – 2013 – Allende y más Allende. (8 de septiembre)

Capítulo 11: 2013 – 2018 – Estallidos y pandemias. (9 de septiembre)

Capítulo 12: 2019 – 2023 – Cierre de apertura. (10 de septiembre)

“Esperamos que el material sea de interés, y está abierto a ser usado, reusado, transformado como les parezca para sus programaciones y parrillas”, señalan desde Radio Juan Gómez Millas.

“El Podcast del Golpe: Memorias de medio siglo”, es un trabajo colaborativo apoyado por Radio JGM y Radio Universidad de Chile, que busca contribuir al debate público sobre el origen del golpe de Estado, presentando acontecimientos que no fueron publicados oportunamente o no fueron relevados por los medios de comunicación masiva, pues no se ajustaban a su línea editorial, y restituye las voces y reflexiones de las víctimas y sobrevivientes de la represión en dictadura.

Escucha el trailer de la serie sonora Podcast del Golpe: Memorias de Medio Siglo

