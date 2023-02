Alejandra Matus sobre testamento de Lucía Hiriart: «Sería impresentable que a pesar de todo lo que ya se sabe, la familia se lleve toda esa fortuna sin ningún costo»

En una audiencia realizada el pasado miércoles en el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, se procedió a abrir el testamento de Lucía Hiriart, la esposa de Augusto Pinochet.

Esto, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una demanda por provecho de dolo ajeno contra los herederos testamentarios del dictador chileno e Hiriart.

«Se procedió a aperturar el testamento de doña Lucía Hiriart, cónyuge de don Augusto Pinochet Ugarte, diligencia pedida por este organismo y todo ello en el marco de la demanda interpuesta en contra de los herederos testamentarios del exgeneral por el provecho del dolo ajeno con respecto de los dineros que él (Pinochet) defraudó», explicó la abogada del CDE, María Eliana Ricke.

La lectura del testamento se da en el marco de la investigación que determinó que Pinochet se adueñó de alrededor de 17 millones de dólares, los que fueron obtenidos de manera ilícita y que corresponden a patrimonio público.

En conversación con Fernanda Araneda para Radio y Diario Universidad de Chile, Alejandra Matus, periodista y autora del libro “Doña Lucía”, explicó parte de los hechos que llevaron a la lectura del testamento.

Asimismo, señaló cuál fue el mecanismo empleado por la familia Pinochet para defraudar al Estado, y planteó que para la ciudadanía siempre quedará la duda de cuánto realmente acumuló el dictador como parte de actividades ilícitas realizadas bajo su régimen.

A continuación la entrevista completa realizada por el citado medio:

¿Cómo fue que Lucía Hiriart acumuló su fortuna?

La familia de Lucía Hiriart de Pinochet, no es una familia de gran fortuna, no es que ella haya heredado o haya acumulado una fortuna por herencia. Tampoco acumuló una fortuna por su propia labor, porque ella no trabajaba. Entonces, toda la fortuna que ella tiene, y que heredaron sus hijos y sus nietos, proviene de los ingresos, por decirlo así, que acumuló en vida Augusto Pinochet.

El Consejo de Defensa del Estado, en un proceso que se inició en Estados Unidos, por el descubrimiento de estas cuentas secretas en el Banco Riggs, hizo una estimación de cuánto Augusto Pinochet defraudó al Estado de Chile. Después de eso, el Estado le reclamó a Pinochet y a sus herederos, y ese el motivo por el cual ahora se leyó el testamento de Lucía Hiriart, unos 20 millones de dólares.

Se supone, es una cosa de suma o resta, que si tú no tienes fortuna propia, que si tú no trabajaste, la fortuna que tienes, corresponde a un monto defraudado por una persona que, aunque no fue condenada, quedó establecido en su momento que había defraudado al Fisco.

¿De qué manera la familia Pinochet defraudó al Estado? ¿Cuál fue el mecanismo que ellos usaron?

Hay varios mecanismos, pero el mecanismo que la Justicia logró establecer es el desvío de los fondos reservados a los que Augusto Pinochet tuvo acceso cuando él dirigía el régimen militar. La otra forma, es la del caso de CEMA Chile, convertir una institución pública en una especie de inmobiliaria personal, que fue lo que hizo Lucía Hiriart. De todas maneras, la Justicia nunca investigó a fondo todas las aristas que se abrieron en este caso. Desde tráfico de drogas, tráfico de armas, y otras actividades ilícitas cometidas mientras ellos gobernaban.

¿Cree que esto va a llegar a buen puerto, que al final esos dineros se van a recuperar?

Me parece que si el Estado participó en esta lectura de testamento, debe haber ya un acuerdo judicial o extrajudicial para reintegrar parte de esos fondos. Sabemos cuánto está reclamando el Estado, 17 millones de dólares, según la información publicada por la prensa, pero no sabemos cuánto tiene Lucía Hiriart. Creo que la duda para los chilenos y chilenas siempre va a estar en cuánto realmente acumuló Pinochet como parte de actividades ilícitas y defraudatorias del Estado de Chile. Nunca se ha establecido cuánto tiene esa familia, pero lo que sí sabemos es que la familia Pinochet Hiriart es una de las familias más ricas de Chile, a pesar de que no hay otra actividad económica, comercial que justifique esos dineros, salvo el sueldo como funcionario público, como general y como jefe de Estado, que en su momento se asignó Pinochet.

¿Cuál podría ser el trato? ¿Que los herederos entreguen los 17 millones, y que al mismo tiempo no se revele la fortuna que tienen?

Exacto. Esa es una posibilidad, pero, por supuesto, yo soy periodista, no me corresponde afirmar cosas que no me constan. No me consta que eso sea así, pero es una posibilidad dada la forma en que se ha manejado el caso. No veo razones por las que se mantenga en secreto el monto.

¿Sería una señal potente que el Estado recupere los 17 millones?

Siempre es bueno que haya una señal de justicia, y de que el delito tenga algún tipo de consecuencia. Sería impresentable que a pesar de todo lo que ya se sabe públicamente, y de lo que se ha establecido judicialmente, que la familia se lleve toda esa fortuna sin ningún costo. Pero, también existe otro principio, que es importante, que es el de la igualdad ante la ley. En este caso no se ha respetado. Aún hoy día, cuando no están vivos ni Pinochet ni Lucía Hiriart, se da esta forma de hacer las cosas, con sigilo, con cuidado, con una cierta condescendencia a la hora de recuperar estos bienes, que no se tiene en otros casos.

Les dan facilidades.

Exacto. El Estado no solo tiene que buscar justicia, sino que también tiene que preservar el principio de igualdad ante la ley, que es lo que reclama mucha gente. No basta solo con decir: “Bueno, recuperamos tanto”. El tema es si existe un trato igualitario entre las personas que han cometido este tipo de delitos.

Fuente: Radio y Diario Universidad de Chile.

