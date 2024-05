En la puerta del horno… acuerdo por explotación del litio hasta el año 2060 entre Codelco y SQM

La cocina de un acuerdo multimillonario nacido de unos “chefs” representantes del Estado, Codelco y representantes de la empresa privada SQM, tiene fecha límite del 31 de mayo del 2024, para constituir una empresa por absorción y otorgar extensión de 3 décadas a la participación del clan Ponce-Pinochet en el negocio del litio en Chile a espaldas del pueblo.

Por Equipo El Ciudadano

El viejo dicho que dice en la puerta del horno se quema el pan, podría hacerse realidad si se tienen en atención la serie de banderas rojas que ha mostrado El Ciudadano respecto a este acuerdo criticado sobre todo por su falta de transparencia.

Vamos a repasar algunas las banderas rojas

1-SQM en reunión de directorio ha señalado que extender el contrato le cuesta cero. Un mal negocio para el Estado.

2-Expertos en transparencia han hecho ver que el acuerdo es oscuro.

3-Desde Daniel Matamala a expertos en litio han dicho que el gran ganador del acuerdo es Ponce Lerou.

4-SQM ha negociado con una pistola al pecho del gobierno amenazando con dejar de producir si se hace una licitación internacional transparente. Pero tienen un contrato que cumplir y necesitan más toneladas para explotar con las que el Estado pudo negociar su salida amistosa del Salar de Atacama o bien simplemente participarán de un llamado a licitación.

5-Los asesores legales del gobierno en la negociación, el estudio de abogados Carey, está fuertemente ligado a SQM. Los asesores de litio al interior de Codelco, también.

6-Consaguineidad y herencia del litio para los nietos de Pinochet. La hija de Ponce Lerou, Francisca Lucía Ponce Pinochet ya ha asumido responsabilidades claves en las empresas de Ponce.

7-Alto costo político para el gobierno. Un gobierno que se dice de izquierda que herede el litio a los nietos de Pinochet, puede perder toda credibilidad. El costo lo pagaría no solo el Presidente Gabriel Boric, sino uno de los mejores cuadros político del partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, quien ha demostrado disciplina estoica hacia lineamientos centrales con poco acierto que como vocera a debido defender.

8-Máximo Pacheco, el gran negociador de parte del Estado en el litio ha sido descubierto haciendo otras operaciones de negocios de litio pagando 236 millones de dólares por una empresa “fantasma” de litio en el Salar de Maricunga ligada a un chileno cercano a la UDI, Martín Borda.

9-Chile se puede ganar una demanda ante un tribunal internacional. La empresa china Tianqi, socia de SQM ha sido excluida de información y toma de decisiones frente al acuerdo. Chile tiene un TLC firmado con China.

10-SQM fue sorprendida estafando al Estado, a Corfo en 2018 y desde entonces Bitrán puso nuevas reglas del juego. Una de ellas era que Ponce rompa el pacto con Kowa. Esta regla se habría violado y Ponce seguiría controlando el negocio mediante directorio y mediante pacto de accionistas que atenta contra la protección a la inversión extranjera.

11-SQM y Codelco no han respetado a los pueblos originarios ni la debida consulta. Para acelerar el proceso contrataron a consultoras que lo que han hecho es dividir a los pueblos originarios con ofertas que no tienen como cumplir, entre ellas asegurar que no habrá evaporación de agua en el proceso de obtención del litio.

12-Producto de este acuerdo se ha introducido especulación en el mercado, estresando el valor del litio y perjudicando a Chile. Se ha invitado mediante instituciones bancarias a que chilenos compren acciones de SQM sin que la gente sepa que estas acciones son tipo B.

La lista es larga y podríamos seguir, y así dada la gravedad de los hechos denunciados, estos serán notificados al Presidente y el Parlamento a la brevedad y si fuese necesario a los respectivos tribunales de Justicia dado el tenor de los hechos descritos según antecedentes conocidos.

El Ciudadano