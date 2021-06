Vía judicial “arrastra” proceso electoral 2021

¡Excelente martes!, a toda la comunidad lectora de El Ciudadano. Te informamos que ya sólo faltan 4 días para las elecciones más grandes de México; por eso, como cada día, redactamos un resumen sobre las contiendas más importantes en Puebla y de otros estados. Aquí el tono es relajado, ameno y coloquial. Por cierto, ¿conoces los protocolos sanitarios para votar el próximo domingo 6 de junio?

Te contamos que durante este periodo de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya acumuló 800 casos en instrucción y al menos 300 más están en camino; es decir quejas y denuncias como nunca antes se habían visto en una elección. Para que quede claro, aún no pasan los comicios, y ya inundaron al Tribunal de reclamos sin fin… Lee la nota completa aquí.

¡Al infinito… y más allá!

El diputado con licencia de Morena, Gabriel Biestro, ya sentenció que irá hasta “el fin del mundo” para impugnar la forma en que fueron resueltas las candidaturas en el parido vinotinto; a pesar de que la Sala Regional Superior del Tribunal Electoral avaló la aspiración de la candidata a alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, pero ¿qué creen?, no contaban con la astucia del morenista; porque ahora irá a la Sala Superior del Tribunal para poner su reclamo. ¿“Gabo” sabrá que ya mañana acaban las campañas? Pícale acá para que te enteres.

Un caso similar es el de Artemio López, candidato de Fuerza Por México para la alcaldía de Tehuacán, quien moverá “cielo, mar y tierra” porque le cancelaron su candidatura.

Violencia, imparable

Guadalupe Serrano, candidata del PRD, a la presidencia municipal de San Salvador El Seco, informó que intentaron matarla, luego del debate con sus contrincantes cuando fue a casa de sus papás; donde afirma echaron balas con arma de fuego. La aspirante llamó a las autoridades a garantizar unas elecciones seguras; porque ya la “cosa se puso fea”. Pásale a leer la nota.

Otro caso similar es el del candidato de Morena al Congreso local, por el distrito 23, en Acatlán, Eduardo Castillo; y de la lideresa mixteca Kenia Ortiz, quienes acusaron amenazas, persecuciones, acoso y más… en su contra.

¿Cuántos chapulines más?

Andrés Cerón decidió, a última hora, sumarse al proyecto de Rivera Pérez, candidato de Va por Puebla, para presidir la ciudad; esto a pesar de que era morenista, pero como no le dieron la candidatura por el Distrito local 19, pues…; aunque aclaró que su revirada no es una traición sólo que “Lalo” lo convenció con sus propuestas. Lo extraño es que también apoya a Fabio Núñez, contendiente del Panal a la curul local por el Distrito 19; es decir, la que no le concedió Morena. Lo bueno que no es “venganza”. No puedes perderte esta nota.

Recuerda que tú tienes la última palabra. Te informamos que la revista de marketing, C&E, dio a conocer que un 53% de los encuestados daría su voto al candidato de la coalición Va Por Puebla, Eduardo Rivera Pérez; esto después de la transmisión del debate del IEE. Por cierto, ¿lo viste, qué te pareció?, ¿cambió tu decisión para sufragar?

Atención especial aquí, ¿vives en el Distrito 15, Tehuacán?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca quiénes son los perfiles que compiten para llegar a la Cámara de Diputados.

“Huele a peligro”. El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado teme perder “casi con seguridad” tres de las 15 gubernaturas que están en “juego” en las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Cuáles?, pues de acuerdo a sus cálculos son: Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí. Ya se verá si su quiniela estaba en lo cierto.

Bueno, por último te compartimos un análisis sobre el debate de los candidatos a la presidencia de Puebla; y también un compendio especial de las participaciones de Eduardo Rivera y Claudia Rivera; así como una información extra de este encuentro que se transmitió por redes sociales del IEE.

Hemos llegado al final de este resumen noticioso. Pero, nos leemos mañana. Inicia tu día informado.