Hija de diputada Lorena Pizarro acusa a diputado Johannes Kaiser de acosar y revictimizar a su madre: «No se cansa de maltratarla»

La concejala por la comuna de Macul, Camila Donato Pizarro, hija de la diputada Lorena Pizarro (PC), acusó al diputado de ultraderecha Johannes Kaiser de «acosar y revictimizar» constantemente a su madre en el Congreso, esto, tras una moción de censura presentada por el parlamentario contra la legisladora.

En específico, Kaiser planteó -de manera insólita- una censura contra Pizarro pidiendo su salida de la presidencia de la Comisión Investigadora por el caso de las osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada en el Servicio Médico Legal (SML), pues a su juicio hay un «conflicto de interés».

Ante esto, la concejala Donato escribió en su cuenta de la red social Twitter: «Mi mamá tenía 9 años cuando hicieron desaparecer a su papá, tenía 20 años cuando a su pareja lo secuestra la CNI y tenía 21 cuando con una guagua en brazos tuvo que partir al exilio. Y desde que es diputada ha sufrido constante ataques y revictimización de este sujeto».

Seguidamente, señaló que Kaiser «no se cansa de acosarla y mal tratarla, la han tratado de censurar en muchas ocasiones, pero ella sigue intacta y con una convicción a toda prueba. Y todo esto ante el silencio cómplice de muchos diputados que dicen defender la democracia».

Mi mamá tenía 9 años cuando hicieron desaparecer a su papá, tenía 20 años cuando a su pareja lo secuestra la CNI y tenía 21 cuando con una guagua en brazos tuvo que partir al exilio. Desde que es diputada ha sufrido constante ataques y revictimizacion de este sujeto (1/2) https://t.co/3dglvcmvKP — Camila Donato Pizarro (@DonatoCamila) August 7, 2023

Previamente, en la sesión de la Comisión, la diputada Pizarro declaró sobre la petición de Kaiser: «¿Existirá mayor infamia que decirle a un familiar de detenido desaparecido que se inhabilite porque tiene conflicto de interés? Que más quisiera yo que no ser hija de un detenido desaparecido, que más desearía yo que no existiera esta comisión especial investigadora porque en Chile no hubo una o un solo detenido desaparecido».

Insólito: en segunda sesión de Comisión Investigadora por restos óseos de eventuales detenidos desaparecidos, el diputado de ultraderecha Kaiser presenta censura en mi contra (luego se retiró sin más). Así son los amantes de la impunidad, su misión es entorpecer todo proceso. — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) August 7, 2023

🔴📢 Al respecto, la diputada @LorenaPizarroS advirtió que estas actitudes no la amedrentan y que "pese a las infamias y permanentes ataques que he recibido de este diputado y de la bancada republicana, sigo y seguiré firme en mis convicciones"👇🏼 pic.twitter.com/9zdba9yluz — Comité PC – FRVS – AH Independientes (@BancadaPC_FRVS) August 8, 2023

Foto Portada: ATON

