Anuncian las medidas del Plan de Reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales

La inversión supera los 229 mil millones de pesos.

“Seguridad, dignidad y esperanza” junto con recuperación de la actividad productiva y desarrollo territorios, señaló el presidente Boric desde Ninhue, Región de Ñuble.

Tras incendios forestales: Presidente Boric anuncia plan de reconstrucción en zona centro sur

Las medidas apuntan a la reconstrucción en base a la seguridad, dignidad y esperanza para todas las personas afectadas, además de recuperación de las actividades productivas y desarrollo para los territorios.

Este lunes el Presidente Gabriel Boric anunció medidas que forman parte del plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales que se registraron durante el verano pasado en la zona centro sur de nuestro país.

“(El Plan) busca entregar seguridad, dignidad y también esperanza a todas las comunidades afectadas. Para eso, este plan que le hemos entregado recién a las autoridades regionales, a los gobernadores en una reunión que tuvimos en la localidad de Ninhue, contiene 36 medidas distribuidas en cinco ejes necesarios para lograr una recuperación integral en todo el territorio afectado, con recursos frescos que no son reasignaciones de sacar de un bolsillo para poner en el otro, sino que son recursos que antes no estaban destinados para esto y ahora están destinados para esto. Eso, también, es importante para que los alcaldes y, también, los Gobiernos Regionales sepan que no les estamos sacando con una mano para ponerles en la otra”, detalló el Mandatario.

Las 36 medidas contemplan con una inversión que supera los 229 mil millones de pesos y están divididas en cinco ejes: Habitabilidad; Apoyo Psicosocial; Reactivación Productiva; Infraestructura Habilitante; Territorio y Sustentabilidad.

Junto con reponer lo perdido por quienes fueron afectadas y afectados por la catástrofe, este plan de reconstrucción también busca mejorar y ampliar las oportunidades, así como disminuir las actuales brechas de equidad, según los anuncios del gobierno

Este plan de reconstrucción es una nueva fase que da continuidad al plan de recuperación y ayudas tempranas que se impulsó en medio de los incendios forestales.

Medidas del plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios del centro sur

A continuación puedes revisar las medidas anunciadas este lunes por el Presidente Boric que forman parte del plan de reconstrucción tras los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país.

Acceso a una vivienda y a un entorno adecuado y digno

Una de las principales medidas del plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales es el aseguramiento del acceso a una vivienda y a un entorno adecuado y digno para la población.

Esto quiere decir que las nuevas viviendas deberán contar con criterio y pertinencia territorial.

En este sentido, ya se han entregado casas definitivas con invernaderos incluidos, con la finalidad de que sea posible retomar también la producción de ciertos bienes.

Apoyo en salud mental a afectados por los incendios forestales

El Presidente destacó la importancia de preocuparse también por el aspecto espiritual y mental de las personas afectadas, más allá de lo material.

Para lo anterior, el plan de reconstrucción considera la entrega de apoyo el bienestar emocional a quienes fueron afectadas y afectados por los incendios forestales a través de consultorios móviles e implementación de planes de salud mental.

“Es importante que, respecto de nuestras tragedias, respecto de nuestros traumas colectivos, seamos capaces de conversar y hacernos cargo también desde una perspectiva de salud mental. Lo material es muy importante, pero también cuidarnos a nosotros mismos, recuperar unión, lazos, afectos. Para eso también está pensado este plan”, Presidente Gabriel Boric.

Recuperación de infraestructura dañada

A través del plan de reconstrucción también se busca disminuir la brecha socioeconómica que existe en comparación a otras zonas de Chile.

Lo anterior se llevará a cabo a través de la recuperación de la infraestructura dañada en todas las escuelas, los servicios rurales y en los caminos.

Nuevas inversiones en conectividad digital

Para asegurar el derecho a la conectividad digital se realizarán más inversiones que permitirán mejorar las condiciones para acceder a la red.

Esto entregará beneficios a la comunidad en diferentes aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de acceso a una mejor educación, por ejemplo.

Otras medidas de reconstrucción

Además, el Presidente Boric anunció el desarrollo de otras medidas, como:

Protección de ríos y esteros afectados

Robustecimiento de la red de salud en la zona

Fortalecimiento de la potencia eléctrica

Protección de empleos e ingresos de las familias con subsidios para la contratación de 14 mil trabajadores formales en MiPymes.

11 mil Bonos de Recuperación Productiva a pequeños productores.

1.400 Subsidios MiPymes y a cooperativas para que puedan recuperar su capital de trabajo e infraestructura.

“Este trabajo ha tenido un sello descentralizador que, a veces, pareciera pelear con la cultura centralista que tenemos, pero no nos olvidamos que las mejores soluciones son las que vienen desde los territorios porque son las que mejor conocen a los problemas de la gente”, Presidente Gabriel Boric.

