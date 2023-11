Diputado Cuello y propuesta constitucional de la derecha: “El texto escrito claramente abre la puerta al narcotráfico”

Diputado Cuello: “La propuesta de la derecha tiene un talón de Aquiles, abre la puerta al narcotráfico”

La bancada PC-FRVS-AH_ind., difundía este martes, que el diputado Luis Cuello indicó en relación a los resultados de la encuesta CEP y el bajo apoyo que muestra la opción “A Favor”, que “la propuesta constitucional tiene un talón de Aquiles y tiene que ver con que el texto constitucional claramente abre la puerta al narcotráfico”,

El diputado Luis Cuello, Jefe del comité PC-FRVS-AH-Indp., señaló que, en relación a los resultados de la encuesta CEP y el bajo apoyo que muestra la opción “A Favor” con tan solo 8%, “la propuesta constitucional tiene un talón de Aquiles y tiene que ver con que el texto escrito por la derecha claramente abre la puerta al narcotráfico”, difundía por su parte Radio Nuevo Mundo.

Lo expresado por el diputado Cuello al medio radial, se dio luego de ser consultado por la actitud de la derecha en estas últimas semanas sobre lo cual refirió: “Yo creo que esa actitud tan errática de la derecha tiene que ver primero con una falta de voluntad para buscar soluciones, una falta de voluntad para colaborar en el combate a la delincuencia, es una falta de voluntad auténtica y también con una desesperación electoral”, recalcó el medio.

“Hemos visto la encuesta del CEP donde claramente se ve que la propuesta de texto constitucional no concita el apoyo a los ciudadanos y además que tiene un talón de Aquiles y tiene que ver con que el texto constitucional claramente abre la puerta al narcotráfico y eso es algo que la derecha no puede controvertir. Hasta ahora ninguna persona, ningún académico, ningún ex consejero han podido argumentar en favor o ha podido desmentir que la norma constitucional lo que hace es abrir la puerta al narcotráfico”, señaló el diputado según el medio.

