Especulación al descubierto: Más de 250 concesiones salmoneras en Región de Aysén en condición de caducidad

Caso caducidades en la Patagonia de Chile

Luego que, el Consejo Regional (CORE) de Los Lagos, Comisión del Medio ambiente, revelara información requerida a Sernapesca, sobre las cientos de concesiones otorgadas a empresas salmoneras que se encuentren en causal de caducidad en Los Lagos, Aysén y Magallanes, la situación ha tomado diversas aristas de denuncias por organizaciones del sur de Chile.

Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida, señala sobre estos hechos: “Tras un año desde que el Subsecretario de FFAA prometió que entregaría la información acerca de las concesiones en condición de caducidad, hemos recibido en Aysén, al fin, tras pedirlas por transparencia, la lista de dichas concesiones salmoneras. Esto tras que el CORE de la Región de Los Lagos obtuviese aquellas de esa región y que en Aisén habrían 240 (en realidad 238, ya que había dos repetidas). Vale consignar que además la Senadora Ximena Ordenes había solicitado dicha lista, sin haberla obtenido”.

También indica: “El listado del Total de Expediente de Caducidad Región de Aysén adjunto a la Resolución Exenta 6496 del 7 de noviembre de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, consta de 253 concesiones caducables, de las cuales solo 72 están en trámite y las demás pendientes. O sea, la cantidad va aumentando desde lo informado al CORE de Los Lagos. Y tenemos la sensación que esa cantidad es bastante flexible”.

Agrega el director de Codeff: “Tras revisar dicha lista, observamos que en ella aparecen tres de las cuatro concesiones ubicadas en el Parque Nacional Isla Magdalena, dos de ellas de Aqua Chile (una tramitada y una pendiente) y una de Los Fiordos, tramitada. Extrañamente no aparece alguna de las concesiones de Cooke Aquaculture ubicadas en el Parque Nacional Laguna San Rafael, donde hasta el Subsecretario de Pesca y Acuicultura mencionó que la había. En el Santuario de la Naturaleza de Quitralco cuatro de las ocho concesiones de MOWI están caducables, pendientes, y extrañamente no aparece aquella de Los Fiordos que aparentemente nunca ha operado. Contar las concesiones caducables en otras áreas protegidas como la Reserva Nacional Las Guaitecas, es tarea mayor pendiente”.

Hartman, comenta y desprende de esta información “Aysén no es excepción en cuanto a la cantidad cercana al 40% de concesiones salmoneras sin ser usadas salvo con fines especulativos y por lo tanto sin dar empleo, mientras esa industria y sus sindicatos claman ante una inexistente amenaza de no poder operar a futuro en áreas protegidas, donde evidentemente no debieran estar”.

El dirigente, también ha reiterado un importante llamado para la protección de las áreas protegidas: “Hacemos un llamado para que la protección sea real y efectiva, a que se cumplan los compromisos internacionales, hoy más que nunca ante la triple o cuádruple crisis ambiental, el llamado es que el actual gobierno sea consecuente con sus promesas en ese sentido”.

Agrega el dirigente: “También, a que se respete la vocación regional y tremendos valores de los ecosistemas de esas áreas protegidas, que no pueden seguir siendo degradados por usos que no deben estar ahí, como la industria salmonera, la ganadería y otras especies invasivas”.

