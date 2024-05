En la puerta del horno está el acuerdo entre SQM-CODELCO y la trampa de la cláusula de exclusión Ponce-Pinochet toma vigor. Senadores y parlamentarios han señalado que no apoyan el acuerdo SQM-CODELCO, si éste no incorpora una cláusula de exclusión de la familia Ponce-Pinochet del directorio, pero con o sin cláusula, si el acuerdo se firma, los nietos de Pinochet se seguirán enriqueciendo del litio hasta el año 2060.

Por Equipo El Ciudadano

A toda máquina trabajan las consultoras contratadas por Codelco y SQM para lograr el anuncio antes del 31 de mayo de 2024 que permita al clan Ponce-Pinochet extender su participación y utilidades en el negocio del litio en el Salar de Atacama más allá del 2060.

“Después que la senadora Provoste interpelara a Pacheco sobre si había una cláusula de exclusión de la línea de consanguineidad de Ponce en el directorio de la empresa, a los asesores de SQM y Codelco se les iluminó la ampolleta para disminuir el costo político para el gobierno de aprobar el acuerdo. Una cláusula Pacheco, busca dejar a Pacheco Matte como héroe en la negociación y que el gobierno se pueda lavar las manos por esta negociación que con los Ponce o no en el directorio, dará millones de dólares cada año los nietos de Pinochet durante 30 años más”, señala a El Ciudadano una fuente que sigue de cerca la negociación.

“Es una jugada más que nada comunicacional que no tuvo ni tendrá efecto en la práctica”, nos explican en relación a que ya hubo en el 2018 una cláusula redactada por Eduardo Bitrán desde Corfo, para sacar del control a Ponce de SQM, pero que en la práctica no se ha cumplido ni se va a cumplir.

“Ponce controla SQM no solo por el directorio donde en vez de tener 3 directores ha mantenido un cuarto encubierto por medio de Inversiones Esperanza (Kowa). Ponce controla también mediante el pacto de accionistas pues no permite que los directores de su competencia mantengan comunicación con los accionistas dejándolos fuera de la toma clave de decisiones”, explican.

“No se puede tapar el Sol con un dedo. Si el gobierno insiste en aprobar este acuerdo con una cláusula que no opera en lo práctico quiere decir que sí quieren que los nietos de Pinochet sigan lucrando a partir del litio, lo que es grave y va tener un alto costo político” , concluyen.

Consultado por La Segunda el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto en gobiernos corporativos, Osvlado Lagos dijo “¿Puedes prohibirle a un accionista hablar con un director? No. La ley de sociedades anónimas no llega a ese detalle (…)”, señala el académico.

Parlamentarios sobre Acuerdo SQM-CODELCO y la trampa de la cláusula de exclusión Ponce-Pinochet

El senador PC, Daniel Nuñez ha señalado al vespertino “Un tema crucial en la empresa es que crearán SQM y Codelco en este acuerdo, es que ni Ponce, ni sus hijos y familiares directos puedan ser parte del directorio de la empresa. Si esto no se cumple, yo ya no apoyaría el acuerdo que carecería de legitimidad”, dijo.

Quien abrió la discusión respecto al tema de la exclusión fue la Senadora Yasna Provoste en la Comisión de minería del Senado celebrada el 8 de mayo de 2024 donde consultó “A partir de este nuevo diseño donde la empresa tiene un 51 de Codelco y un 49 de SQM si se va mantener la restricción de la participación pensando en la segunda línea de consanguineidad, lo que fue definido en su momento como la cláusula Bitrán”, preguntó la legisladora.

“Sobre el tema de las línea de consanguineidad, y la administración, lo que está acordado está plenamente valido y lo que usted me esta preguntando es algo que no hemos tratado , pero la conversación está en pleno desarrollo por lo tanto me temo que la única respuesta que le puedo dar presidenta es esa”, respondió Máximo Pacheco.

Luego intervino la senadora Vodanovic quien “necesitamos tener la cláusula Pacheco que esa restricción va estar. Uno de los problemas que hay de aceptación de este acuerdo es que la familia Ponce Lerou quede excluida de la administración”, señaló.

Acto seguido las consultoras de SQM y Codelco, estarían trabajando todo un diseño relativo al Acuerdo SQM-CODELCO y la trampa de la cláusula de exclusión Ponce-Pinochet, para que esta cláusula sea el centro de la comunicación del acuerdo, pero que en el fondo no asegura en la práctica Ponce siga ejerciendo control ni tampoco asegura que el clan Ponce-Pinochet se siga haciendo más rico a partir de un acuerdo que podría ser aprobado bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric.

Consultada por La Tercera, Marcela Riquelme (independiente, pro RD), , planteó que a su juicio lo importante es que Ponce y sus herederos “no estén presentes dentro de la utilidades y dentro del negocio”.

“Codelco es de todos los chilenos, el cobre y el litio es de todos los chilenos y no podemos jugar con esta situación haciendo negocios bajo cuerdas. El Presidente Gabriel Boric mirando el bien del país debe pedirle la renuncia a Máximo Pacheco”, concluyó al ser consultado por El Ciudadano, el diputado Cristian Tapia, integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

«Me llama la atención que personas que sufrieron el terror de la dictadura directamente o por medio de sus familiares puedan apoyar esta operación. El costo político va ser muy alto sobre todo para el Partido Comunista que no entiendo se pueda cuadrar con el gobierno siendo que hay una empresa china afectada con este acuerdo y que con cláusula para excluir a Ponce o sin ella las utilidades de la operación, que son millones de dólares van a ir a los bolsillos de los nietos del dictador», explican.

Con el reciente reingreso de los hijos de Julio Ponce Lerou a los directorios de las sociedades a través de las cuales controla SQM, que mostró a Francisca Ponce Pinochet como la escogida, se consolidó la presencia de los nietos del ex-dictador entre las cinco fortunas más grandes de Chile. La presentación fue precedida del cierre sin culpables del Caso Cascadas y antecede la polémica decisión de prolongar la participación de la compañía en la explotación del litio junto a Codelco hasta el 2060.

El Ciudadano