ExColonia Dignidad: Del hostigamiento de colonos alemanes al anuncio de expropiación de terrenos

Avance en Derechos Humanos: Del hostigamiento de colonos alemanes al anuncio de expropiación de terrenos ExColonia Dignidad

Por Gabriel Angulo González

Es así como el pasado 25 de mayo concurrieron al lugar familiares de detenidos desaparecidos de la ExColonia; representantes de la Agrupación de Familias Campesinas Víctimas en Colonia Dignidad; la Asociación de ex Colonos (Adec); la Asociación por los Derechos Humanos de Parral; Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); y autoridades, como el seremi de Justicia y DDHH.; la diputada Consuelo Veloso, estudiantes de la zona y de excolonos, todos juntos, unas doscientas personas, en caravana con quince autos y cuatro buses.

Hostigamiento inaudito

Nada ni nadie puede impedir que la ciudanía haga ejercicio de la memoria histórica. Allí donde, justamente, cuando no había democracia, fueron vulnerados en sus derechos básicos cientos de personas. Desaparición, tortura, secuestro, asesinatos y vejámenes de todo tipo se cometieron. Colonos alemanes, que actualmente viven allí, trataron de impedir el paso a los transeúntes y vehículos, cruzándose en medio del camino, grabando con sus celulares, reclamando y hostigando con su mal español, a los visitantes.

Sin embargo, no pudieron concretar dicho cometido y los asistentes llegaron al “Galpón de Heno”, “Bodega de Papas”, “Posta Villa Baviera”, “Río Perquilauquén”, y “FreiHaus”, los cinco lugares que son parte del polígono de declaratoria de monumento nacional.

Concurrieron, entregando su testimonio, numerosas víctimas, entre ellas un excolono, el que hoy está siendo víctima del sistema opresivo que se perpetúa allí mediante los hijos de jerarcas, a través de amenazas y restricciones para él y su familia.

Vieron, por ejemplo, la “FreiHaus”, casa construida para el expresidente Eduardo Frei Montalva, quien nunca la visitó, pero que sí habitó Paul Shaffer. Hogar donde ejercía sus atrocidades pedófilas contra menores. Luego, concurrieron al declarado sitio memorial “Bodega de Papas”, centro de vejámenes a excolonos, que incluso eran tratados como esclavos, en condiciones inhumanas.

“Como Asociación manifestamos nuestra solidaridad y apoyo irrestricto a las víctimas de la excolonia, denunciando los abusos a los que se encuentran sometidos en su vida diaria y exigiendo:

-Fin al sistema de control y abuso instalado en la exColonia Dignidad por más de 60 años

-Fin a la protección que Alemania entrega a la actual administración.

– ⁠Fin al hostigamiento para las colonas u colonos que han decidido denunciar y poner fin al sistema de abuso y maltrato.

-La inmediata expropiación y apertura del Sitio de Memoria Colonia Dignidad”.

Este último punto, tuvo eco en La Moneda, a juzgar por lo anunciado por el Presidente Gabriel Boric, en su Cuente Pública 2024.

Viaje patrimonial: Crónica vivencial

Fue un viaje de cuatro horas y media, desde Santiago, el pasado 25 de mayo. Fuimos a Parral y también al pasado. Aterrizamos en Villa Baviera, la exColonia Dignidad. Recorrimos los cinco lugares, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta zona fue un enclave de colonos nazis, asentados en la década del 60`.

Pedreras verdes, animales de pastoreo, cielo claro, árboles frondosos. En otoño, las hojas caen y pareciera que todo está bien. Casas estilo alemana, y hasta un hotel dibujan el paisaje. Pero la hermosura deslumbrante esconde historias de horror: esclavitud, tortura, secuestro, desaparición, entre otros crímenes. Este lugar, fue una pieza fundamental para perpetuar terrorismo de Estado, durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile.

En el día del patrimonio así lo recuerdan familiares de víctimas. En “Galpón de Heno” habló la vocera de la Agrupación de Familias Campesinas Víctimas en Colonia Dignidad, Marcia Constanzo. Explicó que se trata de 72 familias, cuyos parientes sufrieron de vejámenes, con el amparo del Estado chileno, entre los años 1961 y 1989.

«Yo no viví lo que vivieron, pero represento a mi papá y abuelo, a quienes les quemaron la casa. A otros los torturaron delante de sus propios hijos. Revivir eso, para el presidente de esta agrupación, es tremendo. Han pasado más de 50 años y los dolores siguen ahí (…) Estamos los hijos y nietos pidiendo justicia, pidiendo que no haya negación (…) Queremos que esto no se olvide, que no se niegue», relató.

La convocatoria la realizó la Corporación CD y tuvo más de doscientos asistentes, muchos de ellos estudiantes interesados en el pasado reciente y en rescatar la memoria de estos lugares.

En peregrinaje por la “Posta Villa Baviera” pudimos apreciar lo difícil que es habitar hoy en Villa Baviera. Así lo relata un colono alemán llamado Horst, de la Asociación de Víctimas Alemanas de la ExColonia, quien vive hace más de 62 años allí. “En nuestra niñez vivimos esclavitud y separados de nuestros padres. Nunca tuve cariño maternal, un abrazo, un consuelo, un consejo. Fuimos torturados aquí en la Posta, drogados, además de realizar trabajos forzados, desde los siete años en adelante”, contó en su crudo testimonio.

A renglón seguido, continuó: “Recibíamos palos por cualquier cosa, hasta que sangrábamos. Quedé con mi mandíbula quebrada…No había nunca cariño, amor, en nuestras vidas. Por eso, estamos aquí para entregar nuestro apoyo por esta causa justa por Verdad, Justica y Reparación (…) En cincuenta años de trabajo, acá tengo con suerte media hectárea de terreno, nunca me pagaron sueldo ni imposiciones, y lucho por mis dos hijos (…) Los dirigentes que hoy están acá no dejan que nosotros los sobrevivientes recordemos con sitio memorial que espero se haga”.

Estas declaraciones a Horst le trajeron lamentables consecuencias. Todo por simpatizar con la causa de la Corporación CD. Markus Blanck, gerente de las empresas Agrícola Valle Florido y de la avícola, le prohíbe tener sus animales en los rastrojos de trigo y maíz, donde desde hace quince años siempre le permitieron tenerlos, lo que le causa millonarias pérdidas en la próxima cosecha, como saben que no tiene donde dejarlos quieren obligarlo a venderlos … Dañándolo a él y su familia.

La ruta sigue con más obstáculos, camino al río Perquilauquén; un candado impide el paso. Se sabe que allí, en plena dictadura, se lanzaron cenizas de restos de personas que fueron quemadas en hogueras de la Colonia, llevados ahí en camiones de los perpetradores. Como un acto simbólico, los presentes rompen las cadenas del portón, que custodiaba el paso directo al río.

Tras discursos, bailes, cantos y poemas, se conmemoró el hecho con testimonios de jóvenes, autoridades y familiares de determinados desaparecidos o exterminados en la zona, y los participantes lanzaron al río claveles y rosas rojas para recordar “a los caídos”. Hechos acreditados investigaciones judiciales.

«Es importante que nos reunamos en lugares como este para que nunca olvidemos lo que pasó en Chile. Es importante que la juventud nos empiece a acompañar. Hay gente que no vivió esto y es importante que este mensaje se pueda traspasar a las nuevas generaciones», dijo en la instancia, el seremi de Justicia y DDHH. Maule, José Eduardo González.

Anuncio gubernamental

Desde nuestra Corporación CD valoramos que el Presidente Boric, en su Cuenta Pública 2024, en el Congreso Nacional mencionara el trabajo conjunto entre su Gobierno y el de Alemania para convertir en un sitio de “memoria y futuro” los terrenos de Parral de Villa Baviera.

“Los Derechos Humanos y la memoria son una tarea que no reconoce fronteras. Desde hace ya varios años, los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro”, dijo el mandatario. Algo que compartimos. Como resultado de tal colaboración, el Presidente señaló que “puedo informar al país que esta semana dimos inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la exColonia Dignidad en Villa Baviera, entre ellos, de la que fuera la casa de Paul Schäfer”, agregó.

Como Asociación creemos que este es un avance importante, aunque no definitivo, en el camino a consagrar el lugar como un espacio de memoria. “Así, desde el sur de Chile hasta Alemania, en una sola voz le decimos al mundo: ¡Nunca más!”, tal expresó el Jefe de Estado. Sin embargo, siendo un buen primer paso, se requiere de más medidas para obtener Verdad, Justicia y Reparación. “Nuestra demanda actual al Gobierno de Chile es generar una mesa de trabajo que incorpore a todas las organizaciones de DD.HH. y agrupaciones de Familiares de víctimas del Terrorismo de Estado, para avanzar en una propuesta sobre el Sitio de Memoria a desarrollar en la exColonia Dignidad”, sentenció la Corporación CD. //

