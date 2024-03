Plan Rusia 2030

Por Vladímir Putin

Senadores del Estado, Diputados de la Duma,

Ciudadanos de Rusia,

El objetivo principal de cada discurso ante la Asamblea Federal es ofrecer una perspectiva de futuro. Hoy, debatiremos no sólo nuestros planes a corto plazo, sino también nuestros objetivos y asuntos estratégicos que, en mi opinión, son fundamentales para garantizar un desarrollo estable a largo plazo para nuestro país.

Este programa de acción y las medidas que incluye son en gran medida el resultado de mis viajes a las regiones y de las conversaciones que mantuve con trabajadores e ingenieros de las plantas civiles y de defensa, así como con médicos, docentes, investigadores, voluntarios, empresarios, familias, con nuestros héroes de primera línea, voluntarios, soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Rusia. Por supuesto, está claro que estas conversaciones, estas reuniones no salen de la nada, están organizadas. Aun así, estos intercambios ofrecen a las personas oportunidades para hablar de sus necesidades urgentes. Muchas ideas surgieron de importantes foros de la sociedad civil y de expertos.

Las propuestas presentadas por nuestro pueblo, sus aspiraciones y esperanzas se convirtieron en la base, sirvieron como pilar principal de los proyectos e iniciativas que también se darán a conocer hoy, durante este Discurso. Espero que el debate público sobre estos temas continúe, ya que solo juntos podemos cumplir todos nuestros planes. De hecho, tenemos grandes tareas que tenemos por delante.

Ya hemos demostrado que podemos cumplir los objetivos más desafiantes y responder a cualquier desafío, incluso a los más formidables. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que nos defendimos de la agresión terrorista y preservó nuestra unidad nacional, impidiendo que nuestro país fuera despedazado.

CRIMEA, DONBASS Y NOVOROSSIYA

Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas; apoyamos su decisión de estar con Rusia, y este año se cumple el décimo aniversario de la legendaria Primavera Rusa. Pero incluso ahora, la energía, la sinceridad y el coraje de sus héroes, el pueblo de Crimea, Sebastopol y el rebelde Donbass, su amor por la Madre Patria, que, transmitidos a través de generaciones, naturalmente hace que uno se sienta orgulloso. Esto, sin duda, inspira y fortalece nuestra confianza en que vamos a superar cualquier cosa, que podemos lograrlo todo juntos.

Así es como, con todas las manos a la obra, pudimos eliminar recientemente la amenaza mortal de la pandemia de Covid-19. Además, al hacerlo, también le mostramos al mundo que en nuestra sociedad prevalecen valores como la compasión, el apoyo mutuo y la solidaridad.

Y hoy, cuando nuestra Patria defiende su soberanía y seguridad, defiende la vida de nuestros compatriotas en Donbass y Novorossiya, nuestros ciudadanos desempeñan el papel decisivo en esta justa lucha: su unidad y devoción a nuestro país y nuestra responsabilidad compartida por su futuro.

Es evidente que demostraron inequívocamente estas cualidades al comienzo de la operación militar especial, cuando contó con el apoyo de la mayoría absoluta de los rusos. A pesar de las pruebas más duras y las amargas pérdidas, la gente se ha mantenido firme en su elección y la reafirma tratando de hacer todo lo posible por su país y por el bien común.

Las industrias rusas están trabajando en tres turnos para lanzar tantos productos como necesite el frente. Toda la economía, que proporciona la base industrial y tecnológica para nuestra victoria, ha demostrado flexibilidad y resiliencia. Me gustaría agradecer a todos los líderes empresariales, ingenieros, trabajadores y agricultores por su trabajo responsable y arduo en interés de Rusia.

Millones de personas se han unido a la campaña «Estamos Juntos» y al proyecto ¡Todo para la Victoria! del Frente Popular Ruso. En los últimos dos años, las empresas rusas han donado miles de millones de rublos a organizaciones de voluntarios y fundaciones benéficas que apoyan a nuestros soldados y sus familias.

La gente envía cartas y paquetes, ropa de abrigo y redes de camuflaje al frente; donan dinero de sus ahorros, a veces muy modestos. Una vez más, este tipo de asistencia es invaluable, es una contribución de todos a la victoria común. Nuestros héroes en el frente, en las trincheras, donde es más difícil, saben que todo el país está con ellos.

Quiero agradecer a la Fundación Defensores de la Patria, al Comité de las Familias de Guerreros de la Patria, y a otras asociaciones públicas por sus incansables esfuerzos. Insto a las autoridades de todos los niveles a que continúen brindando apoyo inquebrantable a las familias de nuestros héroes, incluidos sus padres, cónyuges e hijos, quienes ansiosamente esperan el regreso seguro de sus seres queridos.

Agradezco a los partidos parlamentarios por unirse en torno a los intereses nacionales. El sistema político ruso es uno de los pilares de la soberanía de nuestro país. Continuaremos avanzando en las instituciones democráticas y resistiendo cualquier injerencia externa en nuestros asuntos internos.

El líder del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov, antes del discurso presidencial ante la Asamblea Federal.

El llamado Occidente, con sus prácticas coloniales y la inclinación por incitar conflictos étnicos en todo el mundo, no solo busca impedir nuestro progreso, sino que también imagina una Rusia que sea un espacio dependiente, en decadencia y moribundo, donde puedan hacer lo que quieran. De hecho, quieren replicar en Rusia lo que han hecho en muchos otros países, entre ellos Ucrania: sembrar la discordia en nuestro hogar y debilitarnos desde dentro. Pero se equivocaron, lo que ha quedado muy claro ahora que se toparon con la firme resolución y la determinación de nuestro pueblo multiétnico.

Nuestros soldados y oficiales -cristianos y musulmanes, budistas y seguidores del judaísmo, personas que representan diferentes etnias, culturas y regiones-, lo demuestran con sus acciones -más fuerte que mil palabras- que la cohesión y la unidad seculares del pueblo de Rusia son una fuerza formidable e invencible. Todos ellos, hombro a hombro, luchan por nuestra Patria compartida.

Juntos, como ciudadanos de Rusia, permaneceremos unidos en defensa de nuestra libertad y de nuestro derecho a una existencia pacífica y digna. Trazaremos nuestro propio rumbo, para salvaguardar la continuidad de las generaciones y, por lo tanto, la continuidad del desarrollo histórico, y abordaremos los desafíos que enfrentamos el país en función de nuestra visión del mundo, nuestras tradiciones y creencias, que transmitiremos a nuestros hijos.

Amigos

La defensa y el fortalecimiento de la soberanía se están llevando a cabo en todos los ámbitos, principalmente, en el frente, donde nuestras tropas luchan con una determinación firme y desinteresada.

Agradezco a todos los que luchan por los intereses de la Patria, a los que soportan el crisol de las pruebas militares, y arriesgan sus vidas todos los días. Toda la nación siente el más profundo respeto por su hazaña, llora a los muertos y Rusia siempre recordará a sus héroes caídos.

(Un momento de silencio)

Nuestras Fuerzas Armadas han adquirido mucho de experiencia, incluso en términos de coordinación de todas las alas de las fuerzas armadas, así como el dominio de las últimas tácticas y métodos de guerra. Este esfuerzo nos ha dado tantos comandantes talentosos y experimentados que atesoran sus hombres y son diligentes en el desempeño de sus misiones, saben cómo usar nuevos equipos y son eficaces en el cumplimiento de sus asignaciones. Me gustaría hacer hincapié en que esto está ocurriendo en todos los niveles, desde pelotones y unidades de operaciones hasta el más alto mando.

Somos conscientes de los retos que enfrentamos. Dicho esto, también sabemos lo que hay que hacer para abordarlos. Hay un esfuerzo continuo e incesante que se desarrolla tanto a lo largo de la primera línea como en la retaguardia en este sentido, con el fin de mejorar el poder del Ejército y la Flota, para hacerlos más conocedores de la tecnología y efectivos.

Las Fuerzas Armadas han ampliado considerablemente sus capacidades de combate múltiples. Nuestras unidades han tomado la iniciativa y no la entregarán. Avanzan con confianza en varios teatros de operaciones y liberan más territorios.

No fuimos nosotros los que empezamos la guerra en Donbass, pero, como ya he dicho muchas veces, haremos todo para ponerle fin, erradicar el nazismo y cumplir todos los objetivos de la operación militar especial, así como defender la soberanía y garantizar que nuestro pueblo esté a salvo.

DEFENSA, DISUASIÓN Y SEGURIDAD

Las fuerzas nucleares estratégicas están en alerta máxima de combate y la capacidad de usarlas está asegurada. Ya lo hemos cumplido o estamos a punto de llevar a cabo todos nuestros planes en materia de armas, de acuerdo con lo que dije en mi Discurso de 2018.

Kinzhal, el complejo hipersónico lanzado desde el aire, no sólo ha entrado en servicio de combate, sino que ha sido eficaz a la hora de llevar ataques contra objetivos críticos durante la operación militar especial. De la misma manera, Zircon, un complejo de misiles hipersónicos basado en barcos, ya ha servido en combate. Ni siquiera se mencionó durante el discurso de 2018, pero este sistema de misiles también ha entrado en servicio de combate.

También han entrado en servicio de combate los misiles balísticos intercontinentales hipersónicos Avangard, así como también los complejos láser Peresvet. El Burevestnik, un misil de crucero con un alcance ilimitado, está a punto de completar su etapa de prueba, al igual que el Poseidón, un vehículo submarino no tripulado. Estos sistemas han demostrado que cumplen con los más altos estándares y no sería exagerado decir que ofrecen capacidades únicas. Nuestras tropas también recibieron los primeros misiles balístico pesado Sarmat producido en serie. Pronto, se los mostraremos en su servicio de alerta de combate en las áreas de su despliegue.

Continúan los esfuerzos para desarrollar otros sistemas de armas nuevas, y esperamos escuchar aún más sobre los logros de nuestros investigadores y fabricantes de armas.

La diputada de la Duma Estatal Valentina Tereshkova antes del discurso presidencial ante la Asamblea Federal.

Rusia está lista para el diálogo con los Estados Unidos sobre cuestiones de estabilidad estratégica. Sin embargo, es importante aclarar que en este caso se trata de un Estado cuyos círculos gobernantes están llevando a cabo acciones abiertamente hostiles hacia nosotros. Por lo tanto, tienen la seria intención de discutir cuestiones estratégicas de seguridad con nosotros y, al mismo tiempo, tratan de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, como ellos mismos dicen.

Aquí hay un buen ejemplo de su hipocresía. Recientemente han hecho acusaciones infundadas, en particular contra Rusia, en relación con los planes de desplegar armas nucleares en el espacio. Tales narrativas falsas -y esta historia es inequívocamente falsa-, están diseñadas para involucrarnos en negociaciones sobre sus condiciones, lo que solo beneficiará a los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, han bloqueado nuestra propuesta, que ha estado sobre la mesa durante más de 15 años. Me refiero al acuerdo sobre la prevención del despliegue de armas en el espacio ultraterrestre, que redactamos en 2008. No ha habido ninguna reacción al respecto. No está nada claro de qué están hablando.

Por lo tanto, hay razones para sospechar que el interés declarado de la actual administración estadounidense en discutir la estabilidad estratégica con nosotros no es más que demagogia. Ellos simplemente quieren mostrar a sus ciudadanos y al mundo, especialmente en el período previo a la elección presidencial, que siguen gobernando el mundo, que hablarán con los rusos cuando les beneficie y que no hay nada de qué hablar y, de lo contrario, tratarán de infligirnos la derrota. Lo de siempre, como se suele decir.

Pero esto, por supuesto, es inaceptable. Nuestra posición está clara: si se quiere debatir sobre cuestiones de seguridad y estabilidad que son críticas para todo el planeta, hay que hacerlo como un paquete que incluya, por supuesto, todos los aspectos que tienen que ver con nuestros intereses nacionales y que tienen una relación directa con la seguridad de nuestro país, la seguridad de Rusia.

También estamos conscientes de los intentos occidentales de arrastrarnos a una carrera armamentista, agotándonos así a nosotros, replicando la estrategia que emplearon con éxito con la Unión Soviética en la década de 1980. Permítanme recordarles que entre 1981 y 1988, el gasto militar de la Unión Soviética representó el 13 por ciento del PIB.

Nuestro imperativo actual es reforzar nuestra industria de defensa de tal manera que aumente las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de nuestro país. Debemos asignar recursos de la manera más juiciosa posible, fomentando una economía eficiente para las Fuerzas Armadas y maximizando el rendimiento de cada rublo de nuestro gasto en defensa. Es crucial que aceleremos la resolución de los problemas sociales, demográficos, infraestructura y de otro tipo a los que nos enfrentamos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los equipos para el Ejército y la Armada rusos.

Esto principalmente se aplica a las fuerzas de propósito general, refinando los principios de su organización y el despliegue de sistemas avanzados de ataque no tripulados, sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, reconocimiento y comunicaciones, armas de alta precisión y otros tipos de armas para las tropas.

Necesitamos apuntalar las fuerzas en el teatro estratégico occidental para contrarrestar las amenazas planteadas por la expansión de la OTAN hacia el este, con la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza.

Occidente ha provocado conflictos en Ucrania, Oriente Medio y otras regiones del mundo, al tiempo que propaga constantemente falsedades. Ahora tienen la audacia de decir que Rusia alberga intenciones de atacar a Europa. ¿Puedes creerlo? Todos sabemos que sus afirmaciones son totalmente infundadas. Y al mismo tiempo, están seleccionando objetivos a atacar en nuestro territorio y contemplan los medios más eficientes de destrucción. Ahora han empezado a hablar de la posibilidad de desplegar contingentes militares de la OTAN en Ucrania.

Pero recordemos lo que les pasó a los que una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Hoy en día, cualquier agresor potencial se enfrentará a consecuencias mucho más graves. Deben comprender que también tenemos armas -sí, lo saben, como acabo de decir-, capaces de atacar objetivos en su territorio.

Todo lo que están inventando ahora, asustando al mundo con la amenaza de un conflicto que involucre armas nucleares, lo que potencialmente significa el fin de la civilización, ¿No se dan cuenta de esto? El problema es que se trata de personas que nunca se han enfrentado a adversidad profunda; no tienen idea de los horrores de la guerra. Nosotros, incluso la generación más joven de rusos, hemos soportado tales pruebas durante la lucha contra el terrorismo internacional en el Cáucaso, y ahora, en el conflicto en Ucrania. Pero siguen pensando en esto como una especie de caricatura de acción.

De hecho, como cualquier otra ideología que promueve el racismo, la superioridad nacional o el excepcionalismo, la rusofobia es cegadora y estupefaciente. De hecho, Estados Unidos y sus satélites han desmantelado el sistema de seguridad europeo, que ha creado riesgos para todos.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, antes del discurso presidencial ante la Asamblea Federal.

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

Claramente, en un futuro previsible debe crearse en Eurasia un nuevo marco de seguridad igualitario e indivisible. Estamos listos para una discusión sustantiva sobre este tema con todos los países y asociaciones que puedan estar interesados en él. Al mismo tiempo, quisiera reiterar (creo que esto es importante para todos) que no hay un orden internacional duradero posible sin una Rusia fuerte y soberana.

Nos esforzamos por unir a los esfuerzos de la mayoría mundial para responder a los desafíos internacionales, como la transformación turbulenta de la economía mundial, el comercio, las finanzas y los mercados tecnológicos, cuando los antiguos monopolios y los estereotipos asociados a ellos se están derrumbando.

Por ejemplo, en 2028, los BRICS teniendo en cuenta a los nuevos miembros, crearán alrededor del 37 % del PIB mundial, mientras que las cifras del G7 caerán por debajo del 28 %. Estas cifras son bastante reveladoras porque la situación era completamente diferente, solo 10 o 15 años atrás. Ya me han oído decirlo públicamente antes. Como ven, estas son las tendencias globales, y no hay forma de escapar de ellas, ya que son una realidad objetiva.

La participación de los países del G7 en el PIB mundial en términos de de la PPA se situó en el 45,7 por ciento en 1992, mientras que los países BRICS (esta asociación no existía en 1992) representaron sólo el 16,5 %. Sin embargo, en 2022, el G7 representaba el 30,3 %, mientras que los BRICS tuvieron el 31,5 %. Para 2028, el porcentaje se inclinará aún más a favor de los BRICS, con un 36,6 %, y el para el G7 es del 27,8 %. No hay forma de escapar de esta realidad objetiva, y seguirá siéndolo sin importar lo que suceda a continuación, incluso en Ucrania.

Seguiremos trabajando con países amigos para crear corredores logísticos eficaces y seguros, apoyándose en soluciones de vanguardia para la construcción de una nueva arquitectura financiera global que estaría libre de toda injerencia política. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que Occidente ha estado socavando sus propias monedas y su sistema bancario, literalmente al cortar la rama en la que está sentado.

Los principios de igualdad y respeto por los intereses de cada uno nos guían en nuestras interacciones con nuestros socios. Esta es la razón por la que cada vez más países han sido proactivos en la búsqueda de formar parte de las actividades de la UEEA, la OCS, los BRICS y otras asociaciones en las que participa Rusia. Vemos muy prometedor el proyecto de construir una Gran Asociación Euroasiática y alinear los procesos de integración dentro de la Unión Económica Euroasiática y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China..

Ha habido un impulso positivo en la política de diálogo con la ASEAN. Las cumbres Rusia-África han sido un verdadero avance, con el continente africano cada vez más asertivo en la búsqueda de sus intereses y para gozar de una soberanía genuina. Apoyamos sinceramente estas aspiraciones.

Rusia tiene relaciones positivas y de larga data con los Estados árabes, que tienen su propia civilización única y vibrante que abarca el norte de África y Oriente Medio. Creemos que debemos encontrar nuevos puntos de convergencia con nuestros amigos árabes y profundizar nuestras asociaciones en todos los ámbitos. La misma visión guiará nuestras relaciones con América Latina.

Por otra parte, quisiera pedir al Gobierno que asigne más fondos a los programas internacionales de promoción la lengua rusa y nuestra cultura multiétnica, principalmente dentro de la CEI, pero también en todo el mundo.

FAMILIA Y NATALIDAD

A propósito, amigos y colegas, estoy seguro de que muchos de ustedes han estado en la exposición de Rusia. La gente va allí para ver lo rica y vasta que es nuestra patria y para mostrárselo a sus hijos. Allí se ha puesto en marcha el Año de la Familia. Los valores del amor, el apoyo mutuo y la confianza se transmiten de generación en generación, al igual que nuestra cultura, tradiciones, historia y principios morales.

Pero el principal propósito de la familia es tener hijos, procrear, criar hijos y, por lo tanto, garantizar la supervivencia de nuestra nación multiétnica. Podemos ver lo que está ocurriendo en algunos países donde las normas morales y la familia están siendo deliberadamente destruidas y naciones enteras son empujadas a la extinción y la decadencia. Hemos elegido la vida. Rusia ha sido y sigue siendo un baluarte de los valores tradicionales sobre los que se asienta la civilización humana. Nuestra elección está respaldada por la mayoría de las personas en el mundo, incluidos millones de personas en los países de Occidente.

Cierto, hoy las tasas de natalidad están disminuyendo en Rusia y en muchos otros países. Los demógrafos dicen que este reto está relacionado con los cambios sociales, económicos, tecnológicos, en las percepciones culturales y de valores en todo el mundo. Los jóvenes reciben una educación, tratan de hacer una carrera y mejorar sus condiciones de vida, dejando a los niños para más tarde.

Es obvio que la economía y la calidad del sector social no son los únicos factores que afectan a la demografía y a la tasa de natalidad. Las opciones de vida fomentadas en la familia y por nuestra cultura y educación también tienen un impacto tremendo. Todos los niveles de gobierno, de la sociedad civil y del clero de todas nuestras religiones tradicionales deben contribuir a ello.

El apoyo a las familias con niños es nuestra opción moral fundamental. Una familia con varios hijos debe convertirse en una norma, en la filosofía social subyacente y en el centro de atención estratégica del Estado (Aplausos). Me uno a sus aplausos.

Debemos garantizar un crecimiento sostenible de la tasa de natalidad en los próximos seis años. Con este objetivo en mente, tomaremos decisiones relativas al sistema educativo, así como al desarrollo regional y económico. Hablaré sobre el apoyo a las familias y la mejora de la calidad de sus vidas en casi todas las partes del Discurso. Tengan paciencia conmigo, que apenas he empezado. Todo lo que ya he dicho también es importante, pero ahora hablaré de los temas más relevantes.

Comenzaré con un tema importante, por decirlo suavemente, que son los bajos ingresos que experimentan muchas familias numerosas. En el año 2000, más de 42 millones de rusos vivían por debajo del umbral de la pobreza, pero la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. A finales del año pasado, el número de personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza se redujo a 13,5 millones, lo que, sin embargo, también es mucho. Pero estamos constantemente enfocados en encontrar una solución a este problema.

Hace relativamente poco tiempo se han adoptado varias medidas. Por ejemplo, una asignación mensual única para familias de bajos ingresos se introdujo el 1 de enero de 2023. Se paga desde el momento en que la madre queda embarazada hasta que el niño cumpla 17 años de edad. El año pasado, más de 11 millones de personas lo recibieron.

Hemos simplificado drásticamente el procedimiento para celebrar un contrato social, dando prioridad a las familias numerosas. Ahora se puede presentar una solicitud de contrato social a través del sitio web de Gosuslugi (servicios gubernamentales) con un conjunto mínimo de documentos. Trabajaremos para expandir la disponibilidad de este servicio, que requerirá una financiación adicional de 100 mil millones de rublos. Este dinero ya ha sido reservado. En general, todos los gastod adicionales que voy a mencionar ha sido presupuestados.

Cabe reiterar que la pobreza sigue siendo un problema grave que afecta directamente a más del 9 % de la población. Según los expertos, la tasa de pobreza entre las familias con muchos hijos es alrededor del 30 %. Debemos establecer objetivos claros y alcanzarlos de manera consistente. Para 2030, la tasa general de pobreza en Rusia debe estar por debajo del 7 %, y para las familias numerosas, no debe ser más del 12 %, o menos de la mitad del 30 % actual. Es decir, debemos poner especial énfasis en el esfuerzo por reducir pobreza, sobre todo para las familias con muchos hijos.

Sé que superar la pobreza es no es fácil y es un esfuerzo absolutamente sistémico y multivectorial. Por lo tanto, para reiterar, es importante asegurarse de que todo lo que hacemos en esta área, y cada herramienta que utilizamos, sea eficaz y eficiente y produzca resultados reales tangibles para nuestra gente y nuestras familias.

Lo que necesitamos es un esfuerzo ininterrumpido dirigido a mejorar la calidad de vida de las familias con niños y apoyar la tasa de natalidad. Para lograr este objetivo, lanzaremos un nuevo proyecto nacional titulado «Familia».

A continuación, me referiré a una serie de iniciativas.

En primer lugar, además de los programas federales, las regiones rusas están implementando sus propias medidas para apoyar a las familias con niños. Sobre todo, me gustaría dar las gracias a mis colegas por este trabajo y proponer la prestación de asistencia adicional a las regiones en las que la tasa de natalidad es inferior a la media nacional. Esto es especialmente importante para el centro y noroeste Rusia. En 2022, 39 regiones tenían una tasa de fecundidad total inferior al promedio nacional. Para finales de 2030, canalizaremos al menos 75 mil millones de rublos a estas regiones para que puedan aumentar sus programas de apoyo familiar. Los fondos comenzarán a desembolsarse el próximo año.

En segundo lugar, el año pasado, más de 110 millones de metros cuadrados de vivienda se construyeron en Rusia, es decir, 50 % más que el nivel más alto de la era soviética, que se alcanzó en 1987. En aquel momento se construyeron 72,8 millones de metros cuadrados y ahora el resultado son 110 millones.

Y lo que es más importante, en los últimos seis años, millones de familias rusas se han mudado a viviendas más grandes o mejores; más de 900.000 de ellos se acogieron al programa de hipoteca familiar, el que se puso en marcha en 2018, como referencia. Hemos estado ampliando constantemente la elegibilidad para esto a lo largo del tiempo, desde familias con dos o más hijos, hasta familias con un niño hoy. El programa continuará hasta julio de 2024. Propongo extenderlo más aún, hasta 2030, manteniendo sus parámetros básicos. Debe prestarse particular atención a las familias con niños menores de seis años; la tasa de interés preferencial de los préstamos se mantendrá en el 6 % para estas familias.

Hay algo más. En la actualidad, el gobierno subsidia 450.000 rublos de la hipoteca de una familia cuando tiene un tercer hijo. También propongo prorrogar esta medida hasta 2030. Este año, este plan de apoyo requerirá casi 50 mil millones de rublos; la cantidad aumentará aún más, pero tenemos el dinero para esto.

Nuestro objetivo más amplio es hacer que las viviendas que se están construyendo ahora sean más asequible para las familias, y para garantizar una renovación de todo el sistema del parque habitacional del país.

En tercer lugar, hay más de dos millones familias en Rusia con tres o más hijos. No hace falta decir que estamos muy orgullosos de estas familias.

Esto es lo que quería decir a este respecto. Mire estos números, son cifras del mundo real. Entre 2018 y 2022, el número de familias con muchos hijos en Rusia aumentó en 26,8 %, lo cual es un resultado positivo.

Firmé una orden ejecutiva que creaba un estatuto nacional único para las familias con muchos hijos. Esto es lo que la gente ha estado pidiendo. Por supuesto, debemos aplicar sus disposiciones tomando decisiones federales y regionales acordes con las aspiraciones de la gente.

Las familias con muchos hijos tienen tantos asuntos de los que tienen que ocuparse, por lo que los padres deben tener más recursos a mano para hacer frente a sus retos diarios. Sugiero duplicar la deducción fiscal que reciben los padres al tener su segundo hijo a 2.800 rublos al mes y aumentar esta prestación por el tercer hijo y cada uno de los hijos consecutivos a 6.000 rublos.

¿Qué significa esto? Un ejemplo: esto permitirá a una familia con tres hijos ahorrar 1.300 rublos por mes. También sugiero aumentar los ingresos anuales que se contabilizan para esta deducción de 350.000 a 450.000 rublos. Y esta medida de apoyo debe aplicarse automáticamente sin que la gente tenga que solicitarla.

Por otro lado, me gustaría mencionar la prestación de capital por maternidad. Hoy, los padres pueden recibir 630.000 rublos cuando nace su primer hijo, y cuando llega el segundo, la familia recibe otros 202.000 rublos. Hemos ajustado regularmente este beneficio por inflación. Por ahora, el programa de capital de maternidad expirará a principios de 2026, pero sugiero extenderlo al menos hasta 2030.

CALIDAD DE VIDA

Colegas

Me gustaría agradecer a las fundaciones de caridad y a las organizaciones sin fines de lucro de servicio comunitario que ayudan a los adultos mayores, a personas que padecen diversas enfermedades y a niños con discapacidades. Ellos han hecho mucho para plantear la cuestión de los cuidados de larga duración en el nivel nacional. Ellos eran los que planteaban constantemente estas cuestiones.

Creo que tenemos que asignar más fondos federales para este sistema y seguir un único alto estándar de atención. Esto incluye mejorar su disponibilidad para cerca de medio millón de rusos que más necesitan este tipo de asistencia.

Para 2030, debemos asegurarnos de que el 100 % de las personas que necesitan este tipo de atención a largo plazo puedan beneficiarse de ella.

En la actualidad, la esperanza de vida media en Rusia ha superado los 73 años. Hemos vuelto al nivel en el que estábamos antes de la pandemia de COVID-19. Para 2030, la esperanza de vida en Rusia debería ser de al menos 78 años, y en el futuro, como habíamos planeado, alcanzaremos el nivel de más de 80 años.

Debe prestarse especial atención a las zonas rurales y regiones donde la esperanza de vida sigue siendo inferior a la media de Rusia. El proyecto nacional Vida Larga y Activa se centrará en la consecución de estos objetivos. Es especialmente importante prolongar el período saludable y activo en la vida de una persona, para que pueda disfrutar de las actividades familiares, estar con sus seres queridos, hijos, nietos y bisnietos.

Continuaremos implementando proyectos federales para combatir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

Además, propongo poner en marcha un nuevo Programa Integral de Protección a la Maternidad y Ayuda a Niñas, Niños y Adolescentes para mantener una buena salud, incluida su salud reproductiva, garantizando que los niños nazcan sanos y crezcan para ser adultos sanos, y produzcan niños sanos en el futuro.

Las prioridades del nuevo programa deben incluir: la ampliación de la red nacional de clínicas de salud de la mujer y la mejora de la centros perinatales, clínicas infantiles y hospitales.

En total, en los próximos seis años, además destinaremos más de un billón de rublos solo para la construcción, reparación y equipamiento de instalaciones sanitarias.

El número de rusos que practican deportes en actividades regulares han aumentado significativamente en los últimos años. Éste es uno de nuestros mayores logros. Tenemos que animar a las personas para que tomen la responsabilidad por su propia salud. A partir del año que viene, introduciremos deducciones fiscales para aquellos que se someten regularmente a exámenes médicos programados, así como pasar con éxito la prueba de aptitud física estándar GTO.

¿Recuerdan este eslogan popular? Todos recuerda ese chiste: «¡Deja de beber, empieza a esquiar!» Parece ser el caso, el momento es ahora. Por cierto, en el tema de la bebida, hemos logrado un notable y positivo resultado. De hecho, hemos reducido significativamente el consumo de alcohol, principalmente el fuerte, sin imponer restricciones extremas, que sin duda debería mejorar la salud de la nación.

Sugiero canalizar fondos federales en la construcción de al menos 350 instalaciones deportivas adicionales cada año en las regiones, principalmente en ciudades pequeñas y zonas rurales. Esto podría incluir espacios polivalentes, así como estructuras que se pueden erigir rápidamente para ser utilizadas por niños, adultos y familias. Destinaremos unos 65.000 millones de rublos en dinero federal a este efecto durante los próximos seis años.

Universidades, escuelas de formación profesional, las escuelas y las instituciones preescolares también deben crear las condiciones para la práctica deportiva. Por cierto, muchos de nuestros jardines de infancia abrieron en la era soviética y necesitan renovación. El año que viene pondremos en marcha un importante programa de renovación para ellos. He estado escuchando sobre este tema de las personas con las que hablo todo el tiempo.

En cuanto a las escuelas, unos 18.500 edificios necesitan reparaciones importantes. Ayudaremos a las regiones a hacer frente a sus problemas pendientes en este sector para que puedan pasar de reparaciones urgentes a reparaciones planificadas. A juzgar por lo que se ha logrado hasta ahora, vamos por buen camino. En total, destinaremos más de 400 mil millones de rublos para realizar reparaciones importantes en jardines de infancia y escuelas.

Además de esto, propongo la renovación o apertura de salas médicas en escuelas que necesiten este tipo de servicio. Hoy, quiero decir, en 2022-2023, solo el 65 % de las 39.000 escuelas (y tenemos 39.440 escuelas en total), tenían instalaciones médicas, lo que significa que tenemos margen de mejora en este sentido.

EDUCACIÓN

Hay otro tema importante. Muchas grandes ciudades se están expandiendo rápidamente, lo que a su vez aumenta la carga sobre sus servicios sociales. Muchas escuelas han tenido que cambiar a turnos dobles o incluso triples. Por supuesto, se trata de un reto y debemos afrontarlo. Tendremos que comprometer recursos federales para resolver este problema mediante la construcción de al menos 150 escuelas y más de 100 jardines de infantes en las ciudades más afectadas que enfrentan instituciones educativas superpobladas.

Colegas

Los sueños y logros de nuestros antepasados están a nuestro alcance y podemos enorgullecernos de ellos, mientras que son las aspiraciones de nuestra generación más joven las que determinarán el futuro de nuestro país. Su mayoría de edad, sus éxitos, sus pautas morales, que pueden hacer frente a cualquier desafío, son las garantías más importantes de la soberanía y la continuación de nuestra historia.

Propongo consolidar la experiencia positiva que hemos logrado con nuestra política de juventud y la puesta en marcha de un nuevo proyecto nacional este año, la Juventud de Rusia. Este proyecto debe enfocarse en el futuro de nuestro país y trabajar por ese futuro. Esto es lo que nuestros maestros de escuela ven como su gran misión, ya que se dan cuenta de que son responsables de las nuevas generaciones, y les estamos agradecidos por su trabajo desinteresado.

Los mentores juegan un papel importante en la formación de los niños, para que sientan que son parte de un equipo unido y que les brindan apoyo en la vida. Propongo establecer un beneficio federal mensual de 5.000 rublos para los asesores de los directores que los consultan sobre el desarrollo infantil en las escuelas y colegios, con fecha de lanzamiento del 1 de septiembre de 2024. Esta será una nueva medida de apoyo. También propongo que implementemos medidas de apoyo a los maestros de clase en las escuelas, así como a los supervisores de grupo, tanto en colegios como en escuelas técnicas, en comunidades con una población de menos de 100.000 personas. Tales comunidades necesitan atención especial. De hecho, la mayoría de las pequeñas ciudades y pueblos de Rusia entran en esta categoría. Así que, a partir del 1 de marzo de 2024, propongo duplicar el pago federal para la gestión del aula y la supervisión de grupos a los trabajadores de la educación elegibles hasta 10.000 rublos.

Hay una cosa más que me gustaría añadir. En 2018, las órdenes ejecutivas de mayo establecieron los requisitos para la remuneración de docentes y otros empleados del sector público sobre la base de un promedio mensual de ingresos procedentes del trabajo en una región determinada de Rusia. Estas disposiciones de las llamadas órdenes ejecutivas de mayo deben seguir cumpliéndose estrictamente. Al mismo tiempo, tenemos que mejorar el sistema de remuneración en el sector público y aumentar los ingresos de sus empleados.

El salario medio en la economía difiere de una región a otra, lo que significa que los ingresos de las personas en el sector público son a veces muy diferentes, incluso en las entidades vecinas de la federación. Pero el trabajo de los maestros y los médicos es difícil y exige que acepten una responsabilidad extrema sin importar dónde se encuentren. Sin lugar a dudas, esta gran diferencia salarial entre regiones es injusta.

Sé que es un antiguo tema, complicado y que requiere gran capital, si se me permite abordarlo de esta manera. He discutido esto con mis colegas de las agencias federales, los jefes de las regiones, los maestros, los médicos y otros profesionales. Y está claro que debemos hacerlo algo al respecto.

No voy a entrar en detalles ahora, pero sin duda es un asunto complicado. Los diputados y el Gobierno saben de lo que hablo. Pido al Gobierno que coordine en 2025 un nuevo sistema de pago para el sector público en el marco de los proyectos piloto existentes en las regiones y que adopte una decisión para el país en su conjunto en 2026.

Un tema aparte tiene que ver con la creación de incentivos adicionales para atraer a los jóvenes profesionales a escuelas donde verán oportunidades profesionales y de carrera. Con este fin, aprobaremos asignaciones específicas de más de nueve mil millones de rublos del presupuesto federal para mejorar la infraestructura de las universidades de formación docente.

Nuestro sistema de educación escolar siempre ha sido famoso por sus profesores innovadores y sus métodos de enseñanza únicos.

Son los equipos de estos profesores los que participarán en la creación de escuelas con visión de futuro. La construcción de las primeras escuelas de liderazgo de este tipo comenzará este año en Riazán, Pskov, Belgorod, Nizhni Nóvgorod, y las regiones de Nóvgorod. Posteriormente se construirán en todos los distritos federales, en el Lejano Oriente, Siberia y Donbass. En total, abriremos 12 escuelas de este tipo para 2030.

En cuanto a los contenidos educativos, la carga de trabajo de nuestros hijos debe ser razonable y equilibrada. Y definitivamente no es bueno que a los niños se les enseñe una cosa durante las lecciones y se les pregunten cosas completamente diferentes durante los exámenes. Esta discrepancia, por decirlo de alguna manera suave, entre el currículo y las preguntas que se hacen durante los exámenes, lo que lamentablemente sucede, está obligando a los padres a contratar tutores privados, algo que no todas las familias pueden permitirse. Pido a nuestros colegas del Gobierno que trabajen conjuntamente con los docentes y los padres para resolver este problema tan evidente.

A este respecto, me gustaría decir algunas palabras sobre el Examen Estatal Unificado, que es una cuestión de amplia discusión y debate público, como todos sabemos. Es cierto que hay que mejorar el mecanismo del examen unificado.

¿Qué sugiero en esta etapa? Propongo dar un paso más otorgando una segunda oportunidad a los graduados de la escuela secundaria. En particular, tendrán la opción de volver a presentarse a un examen en una de las asignaturas del examen unificado antes de que finalice el plazo de matrícula universitaria para que puedan volver a presentar sus nuevas calificaciones. Tales asuntos pueden parecer mundanos, pero en realidad son muy importantes para la gente.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Colegas

El año pasado, la economía rusa creció más rápido que la economía mundial, y superamos no solo a los principales países de la UE, sino también a todas las economías del G7. Esto es lo que me gustaría señalar a este respecto: Las enormes reservas creadas en las últimas décadas han tenido mucho que ver con esto.

La proporción de las industrias no relacionadas con productos básicos en la estructura de crecimiento ahora se sitúa en más del 90 %, lo que significa que la economía se ha vuelto más compleja y tecnológica, y, por lo tanto, mucho más sostenible. Rusia es la economía más grande de Europa en términos de producto interno bruto y paridad de poder adquisitivo, y la quinta economía más grande del mundo.

El ritmo y, lo que es más importante, la calidad del crecimiento, permiten esperar e incluso afirmar que seremos capaces de dar un paso más en un futuro próximo y convertirnos en la cuarta economía más grande del mundo. Este tipo de crecimiento debería tener un efecto directo en los ingresos de los hogares.

La participación de los salarios en el PIB nacional debería aumentar en los próximos seis años. Estamos ajustando el salario mínimo por delante de las tasas de inflación y de las tasas medias de crecimiento salarial de la economía. A partir de 2020, el salario mínimo ha aumentado en un 50 %, de 12.000 a 19.000 rublos al mes. Para 2030, el salario mínimo casi se habrá duplicado, a 35.000 rublos, lo que sin duda marcará la diferencia en el número de prestaciones sociales y los salarios en los sectores público y económico.

Somos conscientes de los riesgos y factores que pueden llevar a una desaceleración del crecimiento económico y de nuestro progreso en general. Entre ellos se encuentran, principalmente, la escasez de personal cualificado y de tecnología avanzada propia, e incluso la falta total de ella en algunas zonas. Tenemos que ser proactivos en este sentido, por lo que hoy hablaré en detalle de estos dos temas estratégicamente importantes.

Empezaré por el personal. Rusia tiene una gran generación joven. Por extraño que parezca, nos enfrentamos a problemas demográficos relacionados con el crecimiento de la población, pero todavía tenemos una generación joven bastante grande. En 2030, este país tendrá 8,3 millones de personas de 20 a 24 años, y 9,7 millones de personas en 2035, es decir, 2,4 millones más que ahora. Sin duda, esto es fruto de las medidas demográficas de años anteriores, entre otras cosas.

Es importante destacar que los adolescentes de hoy en día deben convertirse en profesionales preparados para trabajar en la economía del siglo XXI. Este es el enfoque del nuevo Proyecto Nacional de Personal.

Hemos estado discutiendo mucho sobre esto, pero realmente necesitamos fortalecer el vínculo entre todos los niveles de la educación, desde de la escuela a la universidad. Deben funcionar como uno todo para obtener un resultado común. Claro, la participación de los futuros empleadores es importante. Un sistema de orientación profesional se ha puesto en marcha este año en todas las escuelas del país. Los estudiantes de sexto grado en adelante pueden familiarizarse con diferentes especialidades.

Insto ahora a los jefes de las empresas, a los centros médicos y de investigación para animar a los escolares a visitarlos. Que vean los talleres, como me ofrecieron hacer durante uno de mis viajes, los museos y laboratorios. Por favor, asegúrese de unirse a este esfuerzo.

Promover una estrecha cooperación entre los centros e instituciones educativas y la economía real nos ha guiado en el proyecto Profesionalitet para el fomento de la formación profesional. Nos permitió actualizar programas educativos para las industrias de aviación, construcción naval, farmacéutica, electrónica y defensa, entre otras.

Tendremos que formar a cerca de un millón de trabajadores altamente cualificados para estos sectores de aquí a 2028, al tiempo que nos aseguramos de que el sistema de formación profesional en su conjunto adopte estos enfoques, en particular en lo que respecta al desarrollo de recursos humanos para escuelas, hospitales, ambulatorios, el sector servicios, el turismo, las instituciones culturales y las industrias creativas.

Por otra parte, estoy instruyendo para que el Gobierno colabore con las regiones en un programa de renovación y equipamiento para instituciones de formación profesional. Este esfuerzo debe ir más allá de la renovación de instalaciones educativas y cubrir también las instalaciones deportivas, así como residencias de estudiantes que sirven a estas escuelas y colegios de formación profesional. Asignaremos 120 mil millones de rublos en fondos federales para estos fines durante el próximo período de seis años.

También gastaremos 124 mil millones de rublos adicionales para llevar a cabo reparaciones importantes en unas 800 residencias universitarias en los próximos seis años.

En cuanto a la educación superior en general, nuestra tarea es desarrollar centros de investigación y educación en todo nuestro país.

Para ello, construiremos 25 campus universitarios hasta 2030. Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena repetirlo. Sugiero que ampliemos este programa para construir al menos 40 planteles estudiantiles de ese tipo.

Para ello, tendremos que asignar unos 400 mil millones de rublos del presupuesto federal para garantizar que los estudiantes, los posgraduados, los profesores y las familias jóvenes tengan todo lo que necesitan para estudiar, trabajar y criar a sus hijos.

En general, debemos examinar todas las diferentes situaciones a las que se enfrentan las madres jóvenes o los padres jóvenes en sus vidas y utilizar esta información para afinar y mejorar los servicios públicos, el sector sanitario, así como la infraestructura urbana y rural. Le pido al Gobierno y a la región que tengan el debido cuidado al trabajar en esta agenda.

Continuando, en el Discurso del año pasado, anuncié cambios importantes en la forma en que funciona nuestro sistema de educación superior y hablé sobre la necesidad de utilizar las mejores prácticas nacionales. La base del éxito futuro en una profesión se establece en los primeros años de la universidad, cuando las asignaturas troncales se enseñan. Creo que tenemos que ofrecer mejores salarios a los que enseñan estas asignaturas. Por lo tanto, pido al Gobierno que sugiera modalidades específicas para que esto suceda y lance un proyecto piloto a partir del 1 de septiembre.

Para ello se necesitarán recursos adicionales. Según estimaciones preliminares, esto ascendería a unos 1.500 millones este año y a 4.500 millones en el futuro. Hemos tenido en cuenta estas cantidades en nuestras proyecciones.

Es importante para nosotros reforzar las capacidades y la calidad del sistema nacional de educación superior, y apoyar a las universidades que se esfuerzan por desarrollarse. Estos objetivos están siendo alcanzados por nuestro Programa Prioridad 2030. Los fondos para ello se han asignado hasta el final de este año. año. Por supuesto, propongo prorrogarlo por otros seis años y asignar 190 mil millones de rublos adicionales.

Los criterios de eficiencia para las universidades participantes deben incluir proyectos de personal y tecnología con las regiones, industrias y sector social de Rusia, la creación de empresas innovadoras eficaces y las empresas emergentes, y la capacidad de atraer a estudiantes extranjeros. Además, evaluaremos sin duda todas las universidades, colegios y escuelas técnicas rusas, en función de la demanda de sus graduados en el mercado laboral y su crecimiento salarial.

CIENCIAS E INVESTIGACIÓN

Amigos

Quisiera decir unas palabras sobre la base tecnológica para el desarrollo, y, en este sentido, la ciencia es sin duda la piedra angular. En una reunión con científicos de la Academia Rusa de Ciencias, que este año celebró su 300 aniversario, dije que, incluso durante los períodos más difíciles, Rusia nunca ha renunciado a abordar sus problemas imperativos fundamentales, siempre ha pensado en el futuro, y debemos hacer lo mismo ahora. De hecho, estamos tratando de hacer exactamente eso.

Por ejemplo, ningún otro país del mundo tiene una gama de mega-instalaciones científicas como las que tiene Rusia hoy en día. Estos centros ofrecen oportunidades únicas para nuestros científicos y para nuestros socios, investigadores de otros países, a los que invitamos a colaborar.

La infraestructura científica de Rusia es nuestra fuerte ventaja competitiva, tanto en el contexto de la investigación fundamental como en la creación de innovaciones para productos farmacéuticos, biología, medicina, microelectrónica, productos químicos y nuevos materiales, así como para programas espaciales.

Creo que deberíamos duplicar con creces la inversión pública y privada total en investigación y desarrollo, hasta llegar al 2 % del PIB para 2030. Esto debería asegurar el lugar de Rusia como una de las principales potencias científicas del mundo.

Quisiera reiterar que la empresa privada debería aumentar simultáneamente la inversión en ciencia, duplicando al menos los programas actuales de aquí a 2030. Se entiende que estos fondos deben gastarse eficazmente, debe ser fundamental para lograr un resultado efectivo en cada proyecto de investigación específico. En este sentido, tenemos que utilizar la experiencia positiva de nuestros programas federales de investigación en genética y agricultura, así como de los proyectos promovidos por la Fundación Rusa para la Ciencia.

A la luz de los objetivos y desafíos actuales, hemos ajustado la Estrategia de Desarrollo Científico y Tecnológico de Rusia, que utilizamos como punto de partida para lanzar nuevos proyectos nacionales de soberanía tecnológica. Les daré una lista de las áreas principales.

En primer lugar, debemos ser independientes y poseer todas las claves tecnológicas en áreas sensibles, como salvaguardar la salud pública y garantizar la seguridad alimentaria.

En segundo lugar, necesitamos alcanzar soberanía tecnológica en ámbitos críticos que determinan la resiliencia de nuestra economía en general, como los medios de producción y las máquinas-herramienta, la robótica, todos los modos de transporte, los sistemas aéreos, submarinos y otros sistemas no tripulados, economía de datos, los materiales innovadores y la química.

En tercer lugar, debemos crear productos globalmente competitivos que se basan en innovaciones nacionales únicas, como las tecnologías espaciales, nucleares y de nuevas energías. Debemos empezar a trabajar ahora para crear un entorno legal que fomente las industrias y los mercados del futuro, para generar demanda a largo plazo -al menos hasta el final de la década actual-, de productos de alta tecnología para que las empresas tengan reglas consistentes para actuar.

También es imperativo establecer cadenas cooperativas internas y plataformas tecnológicas internacionales, para poner en marcha la producción en serie de nuestros propios equipos y componentes, y para guiar la exploración geológica hacia la búsqueda de tierras raras y otras materias primas para la nueva economía. Tenemos todo esto.

Para reiterar, estamos hablando de un punto de apoyo estratégico para el futuro, así que aprovechemos todas las herramientas y mecanismos de desarrollo disponibles para alcanzar estos objetivos, y para garantizar la financiación presupuestaria prioritaria. Insto al Gobierno y a la Asamblea Federal a que sean conscientes de ello a la hora de elaborar el presupuesto. Por favor, trate siempre esto como una máxima prioridad.

Los proyectos de soberanía tecnológica deben convertirse en un motor para renovar nuestra industria y ayudar a toda la economía a alcanzar un nivel avanzado de eficiencia y competitividad. Propongo establecer la meta de aumentar la proporción de los bienes y servicios nacionales de alta tecnología en el mercado interno en un 150 % en los próximos seis años, y aumentar el volumen de las exportaciones no relacionadas con los productos básicos y la energía en al menos dos tercios.

Citaré algunas cifras más. En 1999, la participación de las importaciones en nuestro país alcanzó el 26 % del PIB, lo que significa que las importaciones representaban casi el 30 % de nuestro mercado. El año pasado fue 19 % del PIB, o 32 billones de rublos. Antes de 2030, necesitamos alcanzar un nivel de importaciones de no más del 17 % del PIB.

Esto significa que debemos producir nosotros mismos muchos más bienes de consumo y otro tipo, incluidos medicamentos, equipos, máquinas herramienta y vehículos. No podemos producir todo, y no lo necesitamos, pero el Gobierno sabe en qué necesita trabajar.

Me gustaría señalar que en los próximos seis años el valor añadido bruto en la industria manufacturera debería aumentar al menos un 40 % en comparación con 2022. Este desarrollo industrial acelerado implica la creación de miles de nuevas empresas y empleos modernos y bien remunerados.

Ya hemos preparado una especie de «menú» industrial. Las empresas que implementen proyectos industriales podrán elegir medidas de apoyo adecuadas, acuerdos sobre protección e incentivos a la inversión, contratos especiales de inversión, una plataforma de inversión en cluster, y otros. Hemos ideado y ya estamos implementando una gran cantidad de instrumentos de este tipo. Y seguiremos desarrollando estos mecanismos.

En los próximos seis años, destinaremos además 120 mil millones de rublos para subsidiar proyectos de investigación y desarrollo corporativos y reforzar el sistema de hipotecas industriales. También usaremos este programa para construir y renovar más de 10 millones de metros cuadrados de superficie industrial.

Me gustaría añadir lo siguiente en aras de la comparación, además del ritmo que ya hemos logrado.

Entonces, realicemos algunas comparaciones. Hoy en día, en Rusia construimos alrededor de cuatro millones de metros cuadrados de superficie industrial cada año. Es un indicador sustancial de la modernización de nuestras capacidades industriales en su forma actual, y además construiremos 10 millones de metros cuadrados, como he dicho.

A continuación, haremos lo siguiente: invertir 300 mil millones de rublos en el Fondo de Desarrollo Industrial. Casi duplicará su capital y centraremos su atención en el apoyo a proyectos de alta tecnología. En este marco, se asignarán al menos 200 mil millones de rublos en una plataforma de innovación en clústeres para subvencionar los tipos de interés de los proyectos que fabrican productos industriales priorizados.

Propongo aumentar la base de cálculo de la depreciación para estimular la modernización de las instalaciones industriales en el sector manufacturero. Ascenderá a 200 % del gasto en equipos de fabricación rusa e investigación y desarrollo. Puede sonar aburrido, pero explicaré lo que significa. Si una empresa compra tornos de fabricación rusa por 10 mil millones de rublos, puede reducir su base imponible en 20 millones de rublos. Se trata de una ayuda sustancial.

Continuaremos desarrollando parques tecnológicos industriales enfocados a las pequeñas y medianas empresas en los ámbitos tecnológicos prioritarios. Es importante aprovechar las ventajas del enfoque por clústeres, cuando las empresas crecen junto con sus subcontratistas y proveedores, y su cooperación tendrá un efecto beneficioso para todas las partes. Me gustaría señalar al Gobierno que debemos crear al menos 100 plataformas de este tipo para 2030. Actuarán como puntos de crecimiento en todo el territorio nacional y fomentarán inversión.

INVERSIONES

Hemos establecido el objetivo de aumentar un 70 % la inversión en sectores clave para 2030. Por cierto, hemos tenido una buena dinámica aquí; muy buena, diría yo, de hecho. Bien.

En 2021, el crecimiento acumulado de la inversión fue de 8,6 %, frente a una meta de 4,5 %. En 2022, fue del 15,9 %, con una meta del 9,5 %. En los primeros nueve meses de 2023, el aumento fue de 26,6 %, cuando el plan para el año era de 15,1 %. Debemos seguir avanzando en el plan.

Nuestra banca y el mercado de valores deben garantizar plenamente la afluencia de capital a la economía, al sector real, incluso a través de la financiación de proyectos y de capital. En los próximos dos años, se apoyarán proyectos industriales por valor de más de 200 mil millones de rublos a través de fondos de capital. Esencialmente, esto significa que la Corporación de Desarrollo VEB.RF y varios bancos comerciales se sumarán al capital social de las empresas de alta tecnología y las asistirán durante la fase de crecimiento más activa.

Ya he dado instrucciones para introducir un régimen especial de OPI para las empresas de sectores prioritarios de alta tecnología. Me gustaría señalar a mis colegas del Ministerio de Hacienda y del Banco Central que necesitamos acelerar el lanzamiento de este mecanismo, incluida la compensación de los costes de la empresa asociados con los valores flotantes. Esto debe hacerse sin demora.

Una vez más, el mercado bursátil ruso debe desempeñar un papel más importante como fuente de inversión. Su la capitalización debería duplicarse para 2030, desde el nivel actual hasta el 66% del PIB. Al mismo tiempo, es importante que las personas tengan la oportunidad de contribuir al desarrollo de la nación y, al mismo tiempo, beneficiarse de la inversión de sus ahorros en proyectos de bajo riesgo.

Una decisión: La inversión voluntaria en fondos de pensiones no estatales de hasta 2,8 millones de rublos estará asegurada por el Estado, lo que significa que el rendimiento está garantizado.

Además, las cuentas de inversión individuales a largo plazo estarán aseguradas hasta 1,4 millones de rublos. Extenderemos la deducción fiscal unificada a las inversiones individuales en instrumentos financieros a largo plazo hasta 400.000 rublos al año.

Al mismo tiempo, considero oportuno lanzar una nueva herramienta conocida como certificado de ahorro. Al adquirir este producto, las personas depositarán sus ahorros en bancos durante más de tres años. El certificado será irrevocable; por lo tanto, los bancos ofrecerán a sus clientes una tasa de interés más atractiva. Además, los titulares de certificados de ahorro tendrán su dinero asegurado por el Estado hasta 2,8 millones de rublos, que es el doble que el seguro de depósitos bancarios regular.

Me gustaría hacer hincapié en que todas las medidas de apoyo estatal a la inversión, y la creación y modernización de instalaciones industriales, deberían conducir a salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, y paquetes sociales para los empleados.

Por supuesto, como cuestión de principio, las empresas rusas deben operar dentro de nuestra jurisdicción nacional y abstenerse de mover sus fondos al extranjero, donde resulta que pueden perderlo todo. Así que ahora, mis colegas de la comunidad empresarial y yo tenemos que realizar sesiones de lluvia de ideas para encontrar formas de ayudarlos a recuperar su dinero. En primer lugar, no transfiera su dinero allí. De esta manera, no tienen que averiguar cómo recuperarlo.

Las empresas rusas deben invertir sus recursos en Rusia, sus regiones, en el desarrollo de empresas y la formación del personal. Nuestro país, fuerte y soberano, les ofrece una protección inigualable para sus activos y capital.

Una abrumadora mayoría de líderes empresariales priorizan los intereses nacionales y son patriotas. Por lo tanto, las empresas que trabajan aquí en Rusia deben beneficiarse de la inviolabilidad garantizada de sus propiedades, activos y nuevas inversiones. Por supuesto, la inversión nacional y la protección de la inversión van de la mano con la defensa de los derechos los propietarios de las empresas, y es nuestro trabajo hacer que esto sea una realidad. Esto servirá a nuestros intereses nacionales y a la sociedad en general, así como a los millones de personas que trabajan para empresas privadas, ya sean grandes corporaciones o pymes.

He estado diciendo esto todo el tiempo, pero permítanme repetirlo: nadie, ningún funcionario del gobierno o agente de la ley, tiene derecho a acosar a las personas, violar la ley o usarla para fines personales u objetivos egoístas. Debemos estar ahí para la gente, para nuestros dueños de negocios, estoy hablando sobre ellos en este momento. Son los que crean empleos, dan trabajo a la gente y pagan sus salarios. Estar ahí para los demás y ayudarlos es de lo que se trata la misión del gobierno.

LAS PYMES

Colegas

Las pequeñas y medianas empresas están desempeñando un papel cada vez más importante en el impulso del crecimiento económico. Hoy representan más del 21 % de los sectores manufacturero, turístico y de TI. Cientos de marcas rusas han demostrado resultados sobresalientes. El año pasado en Rusia se registraron 1,2 millones de nuevas PYME.

Permítanme llamar su atención sobre el hecho de que se trata de un máximo de cinco años. La gente quiere iniciar sus propios negocios y creer en sí mismos, en su país y en su éxito. Me gustaría hacer hincapié en que el número de jóvenes emprendedores menores de 25 años aumentó en un 20 % en 2023. Ahora hay más de 240.000 de ellos.

Tenemos que asegurarnos de apoyar estas empresas creativas y orientadas a los resultados, con el fin de garantizar que los ingresos medios de los trabajadores de las PYME superen el crecimiento del PIB en los próximos seis años. Esto significa que estas empresas deben mejorar su eficiencia y dar un salto cualitativo en su rendimiento.

Ya he dicho que debemos eliminar las situaciones en las que la expansión de las operaciones se convierte en una propuesta perjudicial para las empresas, porque tienen que pasar de un marco fiscal simplificado con sus tasas beneficiosas a un régimen tributario general. Cuando esto sucede, significa que el Estado básicamente está promoviendo la fragmentación corporativa u obligando a las empresas a utilizar otros medios para optimizar sus obligaciones fiscales.

Pido al Gobierno que trabaje con los parlamentarios en los términos de una amnistía para las PYME que no tenían otra opción que depender de esquemas de optimización fiscal a medida que expandían sus operaciones.

Es importante destacar que estas empresas deben mantenerse alejadas de la práctica de la escisión artificial de las empresas, esencialmente fraudulenta, y adoptar operaciones civilizadas y transparentes. Reiteramos que no habrá multas, sanciones ni recálculo de impuestos para los períodos anteriores. De eso se trata la amnistía.

Además, invoco al Gobierno para que introduzca un mecanismo para un aumento gradual, no brusco, de la carga fiscal para las empresas que están pasando del procedimiento fiscal simplificado al general a partir del próximo año.

A continuación, decidimos introducir una moratoria temporal de las inspecciones. Esta medida se ha justificado plenamente. Las empresas que garanticen la calidad de sus productos y servicios y actúen responsablemente frente a sus consumidores, pueden y deben gozar de nuestra confianza.

Así que, a partir del 1 de enero de 2025, creo que podemos rescindir las moratorias temporales sobre las inspecciones de las empresas y, en su lugar, según nuestra experiencia, cambiar completamente a un enfoque basado en el riesgo y consagrarlo en la ley. Si no hay riesgos, debemos utilizar medidas preventivas y así minimizar el número de inspecciones.

Hay más. Propongo conceder vacaciones crediticias de hasta seis meses una vez cada cinco años a pequeñas y medianas empresas, sin afectar su historial crediticio.

Una vez más, debemos crear las condiciones adecuadas para que las pequeñas y medianas empresas crezcan dinámicamente, y para mejorar la calidad de este crecimiento a través de formas de fabricación de alta tecnología. En general, debería flexibilizarse el régimen fiscal aplicable a las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

Insto al Gobierno a que haga propuestas en este sentido. Hemos discutido esto muchas veces. Por favor, háganlo. De hecho, las propuestas han sido articuladas.

Me gustaría destacar el trabajo de las pequeñas y medianas empresas de las zonas rurales, en el sector agrícola. Ahora somos totalmente autosuficientes en términos de alimentos, y Rusia es el líder en el mercado mundial de trigo. Estamos entre los 20 principales exportadores de alimentos. Agradezco a los trabajadores agrícolas, a los agricultores y a los especialistas dedicados a la agricultura en general por su impresionante desempeño.

Para 2030, la producción del complejo agroindustrial ruso debería crecer al menos una cuarta parte en comparación con 2021, y las exportaciones deberían aumentar en un 50 %. Definitivamente continuaremos apoyando el sector y al programa de desarrollo rural integrado, incluidos la renovación y modernización de las oficinas de correos.

Utilizaremos una solución especial para el desarrollo de las regiones costeras. Permítanme recordarles que tenemos una regla de «cuota para la quilla». Debe seguirse estrictamente. Como algunos de ustedes saben, estamos hablando de las empresas que obtienen cuotas para la producción de productos del mar contra la obligación de comprar nuevos buques pesqueros de fabricación rusa y renovar la flota.

Al mismo tiempo, este año el presupuesto federal recibió una cantidad sustancial de dinero (alrededor de 200 mil millones de rublos), de la venta de cuotas de productos del mar. El Sr. Siluanov está aquí y hemos llegado a un acuerdo. Propongo que parte de estos fondos se destinen al desarrollo social de los municipios, que son la base de nuestra industria pesquera.

TECNOLOGÍA DIGITAL

Colegas

En las condiciones actuales, el aumento de la eficiencia en todas las esferas de la productividad laboral está relacionada con la digitalización y el uso de la tecnología de IA, como he dicho. Estas soluciones nos permiten crear plataformas digitales para agilizar la interacción entre las personas, las empresas y el Estado de la mejor manera posible.

Por lo tanto, necesitamos crear una plataforma que ayude a las personas a utilizar las capacidades de nuestro sistema de atención médica para mantener su salud bajo control y mantenerse saludable durante toda su vida. Por ejemplo, podrán utilizar los datos de sus identidades digitales para solicitar y recibir asesoramiento de forma remota de especialistas de la administración médica federal, y los médicos de cabecera podrán formarse una imagen completa de la salud de un paciente, pronosticar posibles enfermedades, prevenir complicaciones y elegir un tratamiento individual y, por lo tanto, más eficaz.

Todo lo que digo no es una imagen de un futuro lejano. Estas prácticas están siendo introducida hoy en nuestros principales centros médicos. El objetivo es aplicarlos en todo el país y hacerlos accesibles a todos.

Creo que para 2030 debemos formular plataformas digitales en todos los grandes sectores económicos y en el ámbito social. Se abordarán estas y otras tareas integrales en el marco del nuevo proyecto nacional de Economía de los Datos. Haremos lo siguiente: destinar al menos 700 mil millones de rublos para implementarlo en los próximos seis años.

Estas tecnologías y plataformas de integración ofrecen grandes oportunidades para la planificación económica y el desarrollo de sectores, regiones y ciudades individuales, así como para la gestión eficiente de nuestros programas y proyectos nacionales. Lo más importante es que podamos seguir enfocando los esfuerzos de todos los niveles de gobierno en los intereses de todos los individuos y de cada familia, y proporcionar de manera proactiva servicios estatales y municipales a nuestra gente y empresas de una forma conveniente y lo más rápido posible.

De hecho, Rusia es uno de los líderes mundiales en servicios de gobierno digital. Muchos países, incluidos los europeos, aún no han alcanzado nuestro nivel. Pero no tenemos ninguna intención de desacelerar este desarrollo.

La Inteligencia Artificial es un elemento importante de las plataformas digitales. Aquí, también, Rusia debe ser autosuficiente y competitiva. Ya se firmó una orden ejecutiva por la que se aprueba la versión actualizada de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial. El documento establece nuevos objetivos, entre ellos la necesidad de garantizar la soberanía tecnológica en campos tan revolucionarios como la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos lingüísticos. La aplicación práctica de tales sistemas promete producir un verdadero avance en la economía y en la esfera social, y así será. Para ello necesitamos aumentar nuestros recursos informáticos. Para 2030, la capacidad total de las supercomputadoras domésticas debe ser al menos 10 veces mayor. Este es un objetivo completamente realista.

Necesitamos actualizar toda la infraestructura de la economía de los datos. Me gustaría pedir al Gobierno que proponga medidas concretas para apoyar a las empresas y start-ups que fabrican equipos de almacenamiento y procesamiento de datos y desarrollan software. La inversión en las tecnologías de la información nacionales, deberían crecer al menos dos veces más rápido que el crecimiento económico general.

Es necesario crear las condiciones que permitan que los rusos aprovechen la tecnología digital, no sólo en las megaciudades, sino también en las ciudades más pequeñas, en las comunidades rurales y en las zonas remotas, a lo largo de las vías federales y regionales, así como en las carreteras locales. Me refiero a la necesidad de proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en casi todas partes en Rusia en la próxima década. Para abordar esta tarea, necesitaremos ampliar nuestra constelación de satélites, para lo que destinaremos 116.000 millones de rublos.

DESARROLLO REGIONAL

Colegas

Llegados a este punto, me gustaría detenerme sobre el desarrollo regional. ¿Cuáles son mis sugerencias al respecto? Nuestra prioridad es reducir la carga de la deuda de las regiones rusas. Creo que debemos condonar dos tercios de la deuda que las regiones deben en virtud de los llamados préstamos presupuestarios. Según nuestras proyecciones, esto les permitirá ahorrar unos 200.000 millones rublos anuales entre 2025 y 2028.

Permítanme llamar su atención sobre el hecho de que estos ahorros deben utilizarse para un fin específico: las regiones deben canalizarlos en apoyo a proyectos de inversión e infraestructura. Colegas, me gustaría llamar su atención sobre este punto.

En 2021, lanzamos un programa por valor de 500 mil millones de rublos para otorgar préstamos presupuestarios para infraestructura y lo ampliamos a un billón de rublos. Como recordarán, las regiones se benefician de una tasa de interés del 3 % en estos préstamos con un plazo de hasta 15 años. Qué gran herramienta de desarrollo. Estos fondos se destinan a proyectos de desarrollo, y las regiones han apreciado este mecanismo por su efectividad. No habrá condonaciones de estos préstamos, pero este año las regiones comenzarán a pagarlos. Sugiero reinvertir el dinero que devuelven al presupuesto federal en las regiones mediante la concesión de nuevos préstamos presupuestarios para infraestructuras. En general, ampliaremos nuestra cartera de préstamos para infraestructuras para las regiones de Rusia a partir de 2025 en al menos 250 mil millones de rublos al año.

También creo que las regiones deben tener más influencia a la hora de gestionar los fondos a su disposición para cumplir proyectos nacionales.

Permítanme darles un ejemplo: una región mejora una clínica ambulatoria y hace un buen trabajo renovándola. Si no gasta todos los fondos asignados para esto, no tendría que devolver el resto al presupuesto federal. En su lugar, puede utilizarlos para comprar equipos para la clínica renovada o para otros fines.

Por supuesto, apoyaremos a las regiones para que puedan liberar su potencial mediante la puesta en marcha de proyectos en el ámbito de la economía real y el desarrollo de infraestructura como motores de desarrollo para estos territorios.

En la actualidad, diez regiones de la Federación que tienen baja capacidad fiscal están llevando a cabo programas de desarrollo socioeconómicos hechos a medida. Pido al Gobierno que renueve estos programas por otro sexenio.

De aquí a 2030, todas nuestras regiones deben alcanzar la autosuficiencia económica. Permítanme repetir que se trata de una cuestión de justicia y de ofrecer igualdad de oportunidades para las personas, así como garantizar un alto nivel de vida en todo el país.

Colegas

Como puedes ver, los grandes planes requieren grandes gastos. Se realizarán inversiones sociales, demográficas y económicas a gran escala. así como inversiones en ciencia, tecnología e infraestructura.

A este respecto, me gustaría debatir el sistema tributario. Huelga decir que debe garantizar el flujo de recursos para abordar los objetivos nacionales y ejecutar los programas regionales. Su objetivo es reducir la desigualdad no solo en la sociedad, sino también en el ámbito del desarrollo socioeconómico de las entidades constituyentes de la Federación, así como tener en cuenta los ingresos individuales y los ingresos corporativos.

Sugiero que se desarrollen enfoques para modernizar el sistema fiscal y distribuir de manera más justa la carga fiscal hacia aquellos con mayores ingresos individuales y corporativos.

Por el contrario, tenemos que reducir la carga fiscal sobre las familias, incluso a través de las deducciones, que he mencionado antes hoy. Necesitamos incentivar a las empresas que invierten en crecimiento y en infraestructura y proyectos sociales. También es importante cerrar las lagunas que son utilizados por algunas empresas para evadir impuestos o subdeclarar sus ingresos imponibles. Insto a la Duma Estatal y al Gobierno a que presenten pronto un conjunto específico de propuestas para abordar estas cuestiones. En el futuro, teniendo en cuenta los cambios adoptados, propongo que se fijen los parámetros fiscales clave hasta 2030 a fin de garantizar un entorno estable y previsible para la realización de cualquier proyecto de inversión, incluidos los de largo plazo. Esto es lo que la comunidad empresarial está pidiendo durante nuestros contactos.

Colegas

Las decisiones relativas al apoyo financiero a las regiones y al crecimiento económico deben estar destinadas a mejorar la calidad de vida en todas las entidades constitutivas de la Federación. Ya hemos renovado hasta 2030 programas especiales para el desarrollo de las regiones, como la del Cáucaso Norte y la región de Kaliningrado, Donbass y Novorossiya, Crimea y Sebastopol, el Ártico y el Lejano Oriente. Se han redactado planes maestros de desarrollo para 22 ciudades y áreas metropolitanas del Lejano Oriente, y el mismo trabajo está en marcha para las comunidades árticas.

Ahora tenemos para dar el siguiente paso. Propongo hacer una nueva lista de más de 200 ciudades y pueblos, con un plan maestro a desarrollar e implementar para cada uno de ellos. En general, el programa de desarrollo debería abarcar unas 2.000 comunidades, entre ellas pueblos y pequeñas ciudades. En estos casos deberían aplicarse todas las políticas de apoyo a las regiones que he mencionado hoy, incluidos los préstamos para infraestructura.

Me gustaría dirigirme ahora a los jefes de las regiones. Estos recursos deben ser utilizados, entre otras cosas, para ampliar las capacidades de los municipios. Recuerdo haberme reunido con los jefes de algunos municipios en su foro aquí en Moscú. El nivel local de gobierno tiene un papel y una responsabilidad especiales. Eso incluye las agencias y organismos a los que acuden los rusos para satisfacer sus necesidades diarias. Me gustaría agradecer a nuestros alcaldes, jefes de distrito y diputados locales por su trabajo, por su atención a las necesidades de las personas. Y me gustaría reconocer especialmente el personal de los municipios que trabajan en las inmediaciones del combate y que comparten todas las adversidades con los residentes locales.

De hecho, los residentes locales, deben ser co-creadores de sus planes de desarrollo urbano local. Los municipios deben intensificar el uso de mecanismos para que los residentes puedan votar por los proyectos, instalaciones o problemas que requieran financiamiento prioritario. Propongo aumentar la cofinanciación federal y regional de proyectos populares como este.

Haremos lo siguiente: También se prorroga, hasta 2030, el concurso nacional de mejores proyectos para crear un entorno urbano confortable en pequeñas localidades y comunidades históricas.

En total, mejoraremos más de 30.000 espacios públicos en Rusia en los próximos seis años. Me gustaría pedir al Gobierno que brinde apoyo adicional a las regiones que están renovando terraplenes locales, parques, jardines y áreas del centro histórico. Destinaremos 360 mil millones de rublos para grandes obras de paisajismo y mejoras de proyectos como este.

PATRIMONIO CULTURAL

Los edificios, las fincas y las iglesias antiguas son la encarnación visible de nuestra identidad nacional, un vínculo entre generaciones. Me gustaría pedir al Gobierno, al Parlamento y a las comisiones pertinentes del Consejo de Estado que involucren al público y revisen el marco normativo para la protección y el uso de los sitios del patrimonio cultural. Es evidente que es necesario eliminar cualquiera de los requisitos redundantes o contradictorios. En algunos casos, una parte del patrimonio cultural puede estar desmoronándose justo ante nuestros ojos, pero formalmente, tales regulaciones imperfectas hacen imposible tomar medidas rápidas para salvarlo.

Sugiero desarrollar un plan a largo plazo para la preservación de los sitios del patrimonio cultural de Rusia, y espero que cubra un período de 20 años e incluya medidas de apoyo a las personas, las empresas y a las asociaciones públicas dispuestas a invertir su trabajo, tiempo y dinero en la restauración de monumentos.

Este año, probaremos estos mecanismos como parte de un proyecto piloto llevado a cabo por la institución de desarrollo DOM.RF que abarca cinco regiones: el Territorio Transbaikal, Nóvgorod, Riazán, Smolensk y Tver. Nuestro objetivo es reparar al menos mil sitios de patrimonio cultural en todo el país para 2030, dándoles una nueva oportunidad de vida para que puedan servir a las personas y embellecer nuestras ciudades y pueblos.

Nos aseguraremos de mantener en funcionamiento los principales proyectos relacionados con la cultura que se llevan a cabo y seguiremos financiándolos. Nos encargaremos de mejoras de infraestructura para museos, teatros, bibliotecas, clubes, escuelas de arte y cines. Los proyectos creativos cinematográficos, en línea y en redes sociales en educación, sensibilización, historia y otras áreas, recibirán más de 100 mil millones rublos durante los próximos seis años.

Sugiero expandir la Tarjeta Pushkin que permite a los escolares y a los jóvenes acceder a proyecciones de cine, museos, teatros y exposiciones de forma gratuita, a la vez que ofrece a las instituciones un incentivo para ampliar sus operaciones y lanzar nuevos proyectos, entre otras cosas, tendiendo la mano al sector privado. Pido al Gobierno que elabore propuestas adicionales a tal efecto.

Además de esto, lanzaremos un programa denominado Trabajador Cultural Rural en 2025, en la misma línea que los programas Maestro Rural y Médico Rural. La gente sigue planteando esto durante nuestras reuniones. Un especialista que se traslade a una zona rural o a una pequeña ciudad tendrá derecho a una subvención no recurrente de un millón de rublos o el doble, es decir, dos millones de rublos, cuando se traslade al Lejano Oriente de Rusia, Donbass o Novorossiya.

VIVIENDAS

Hay otra cuestión adicional en la cual tenemos que trabajar y adoptar una decisión. Le pido al Gobierno que ofrezca condiciones especiales de préstamo para hipotecas familiares en ciudades pequeñas, así como en regiones en que no se construyen muchos bloques de viviendas o no se construye ninguno.

Tenemos que hacerlo lo más rápido posible y definir las principales condiciones de estos préstamos, incluido el pago inicial y las tasas de interés. Les pido que mantengan esto en su radar; espero con interés sus propuestas.

A partir de ahora, renovaremos los préstamos hipotecarios específicos con una tasa de interés del 2 % para el Lejano Oriente de Rusia, el Ártico, Donbass y Novorossiya. Los participantes en operaciones militares especiales y veteranos también tendrán derecho a estos préstamos bonificados.

Brindaremos apoyo separado para las áreas de desarrollo integrado, la construcción de áreas residenciales dotadas con infraestructura en las regiones con niveles inadecuados de desarrollo, donde muchas de nuestras propuestas habituales no funcionan. Para estos territorios, reservaremos 120 mil millones de rublos adicionales.

En este sentido, nos enfrentamos a otro desafío que afecta a todo el sistema. Con el respaldo federal, muchas regiones han aumentado significativamente el ritmo de reubicación de los residentes de los bloques de viviendas en ruinas. Un total de 1,73 millones de personas se han mudado a nuevos pisos en los últimos 16 años, y es importante no perder este impulso en los próximos seis años. Insto al Gobierno a que elabore y ponga en marcha un nuevo programa de reubicación para residentes de edificios en ruinas y estructuralmente inseguros.

Con respecto a la vivienda y los servicios públicos, aceleraremos el ritmo de actualización de la infraestructura de servicios públicos. Un total de 4,5 billones de rublos, incluidos los fondos privados, se asignarán para estos fines hasta 2030.

Continuaremos implementando el Proyecto de Agua Limpia.

El agua potable es una prioridad para muchas de nuestras áreas urbanas y rurales. Estamos hablando principalmente de un suministro confiable de agua potable de alta calidad.

GAS NATURAL

La distribución de gas es un tema aparte. Nuestros planes incluyen el suministro de este combustible respetuoso con el medio ambiente a las ciudades y distritos de Yakutia y Buriatia, así como a los territorios de Khabarovsk, Primorie y Trans-Baikal, las regiones de Murmansk y Amur, el Área Autónoma Judía, Carelia, y la principal ciudad rusa de Krasnoyarsk. También suministraremos GNL al territorio de Kamchatka y a otras regiones.

Naturalmente, esto hará que sea posible ampliar el programa de suministro social de gas, que ya se utilizó para construir la infraestructura de distribución de gas de forma gratuita a los límites de propiedad de 1,1 millones de parcelas. Se siguen aceptando solicitudes, y estamos ayudando a los grupos de ciudadanos autorizados, incluidas las familias de los miembros de la operación militar especial, a instalar tuberías de gas dentro de sus parcelas de tierra.

Por otro lado, hay asociaciones hortícolas no comerciales dentro de los límites de muchas comunidades dotadas con redes de gas. Durante años, a veces de generación en generación, la gente ha estado cuidando sus parcelas de tierra, y ahora están construyendo casas adecuadas para vivir todo el año, pero no pueden conectarse a la red porque estas asociaciones no están incluidas en el programa de desarrollo de la infraestructura social de gas.

Este problema afecta a millones de hogares y debe resolverse en interés de nuestros ciudadanos, lo que significa que el programa de desarrollo de infraestructuras de gas debe ampliarse para incluirlos, y la red debe extenderse hasta los límites de las asociaciones.

también recibirán apoyo los residentes de los territorios remotos en el norte y el Lejano Oriente, donde el gas de la red no estará disponible en el corto plazo. Hoy en día, calientan sus hogares con carbón o leña. Ahora, con los subsidios estatales, podrán comprar equipos modernos, de producción nacional y respetuosos del medioambiente. Primero hay que apoyar a las familias más necesitadas. Haremos lo siguiente: destinaremos 32 mil millones de rublos adicionales para estos fines.

TRANSPORTE PÚBLICO

Desarrollaremos el transporte público teniendo en cuenta los estándares ambientales actuales y reduciremos su edad promedio. Las regiones rusas recibirán 40.000 autobuses, trolebuses, tranvías, etc. y autobuses eléctricos para 2030. Asignaremos 150 mil millones de rublos adicionales del presupuesto federal para este programa de renovación del transporte público.

También reemplazaremos la flota de autobuses escolares a un ritmo de al menos 3.000 vehículos al año, lo que es importante para las ciudades pequeñas y las zonas rurales. Tanto los residentes como los jefes de los municipios y regiones están hablando de esto. De hecho, este programa es muy importante. Por lo tanto, destinaremos 66 mil millones de rublos adicionales para la compra de autobuses escolares. Y, por supuesto, deben estar hechos en su totalidad en Rusia o con un alto grado de localización.

MEDIO AMBIENTE LIMPIO

Como saben, hemos logrado reducir las emisiones nocivas a la atmósfera en 12 centros industriales de Rusia como parte del proyecto Aire Limpio, al que se unieron 29 ciudades más el año pasado. El volumen de emisiones nocivas a la atmósfera en todo el país debe ser reducido a la mitad. Avanzaremos hacia este objetivo paso a paso. Se creará un sistema integral de seguimiento de la calidad del medio ambiente para evaluar los resultados.

En los últimos cinco años, se han limpiado miles de kilómetros de ríos y riberas, y la escorrentía sucia en el Volga se ha reducido casi a la mitad. Ahora propongo establecer el objetivo de reducir a la mitad la contaminación de las principales masas de agua de Rusia.

En los últimos cinco años, se han limpiado 128 grandes vertederos en ciudades y 80 sitios de daño ambiental acumulado que literalmente estaban envenenando las vidas de personas en 53 regiones de Rusia. Los territorios del vertedero de Krasny Bor, la fábrica de celulosa y papel de Baikal y Usolye-Sibirskoye han sido puestos a salvo.

A este respecto, colegas, me gustaría me gustaría subrayar que solo se han llevado a cabo las medidas más urgentes en estos sitios, pero eso está lejos de ser el final. Bajo ninguna circunstancia se deben dejar en el estado en que están ahora. Debemos completar este trabajo y crear toda la infraestructura necesaria allí.

En general, continuaremos limpiando los sitios más peligrosos de daño ambiental acumulado. En los próximos seis años, al menos 50 de estos sitios deben ser despejados.

Es necesario crear incentivos para las empresas, introducir tecnologías verdes y cambiar a una economía circular. Además, hemos creado una industria avanzada de gestión de residuos desde cero: Se han creado 250 empresas para procesar y eliminar los residuos. El objetivo para 2030 es separar todos los residuos sólidos y todo lo que haya que clasificar, y reutilizar al menos una cuarta parte de ellos. Asignaremos financiamiento adicional para estos proyectos, y, junto con las empresas, construiremos alrededor de 400 nuevas instalaciones de gestión de residuos y ocho parques ecoindustriales.

¿Qué más quiero decir? En reuniones en el Lejano Oriente, Siberia y otras regiones, la gente hablaba mucho de la necesidad de preservar nuestra riqueza forestal, combatir la tala ilegal y proteger nuestros bosques. Este tema resuena enormemente con el público. Es importante para casi todas las personas. Todos estamos aquí uniendo esfuerzos y la situación está cambiando gradualmente.

Un hito muy importante: Desde 2021, Rusia ha estado restaurando más bosques de los que tala. Me gustaría agradecer a todos los voluntarios, a los escolares y estudiantes universitarios y a todos los que plantaron árboles y participaron en actividades medioambientales y, por supuesto, a las empresas que apoyaron dichos proyectos. Haremos lo siguiente: sin duda, seguiremos restaurando bosques, parques y jardines, incluidos los que rodean áreas metropolitanas y centros industriales.

Sugiero tomar una decisión separada sobre el aumento de los salarios de los especialistas que trabajan en el bosque, en la industria forestal, la meteorología y la protección del medio ambiente; todos aquellos que se ocupan de los temas más importantes de la sostenibilidad ambiental. Debemos admitir francamente que están haciendo un trabajo vital, pero su salario es muy modesto.

Para apoyar a las iniciativas civiles de protección del medio ambiente, creo que es necesario establecer un fondo para proyectos ecológicos y ambientales. Empezará con subvenciones por un total de mil millones de rublos al año.

Continuaremos preservando los espacios naturales especialmente protegidos, así como protegiendo y restaurando poblaciones de especies raras y en peligro de extinción de flora y fauna. Sugiero considerar la apertura de una red de centros para la rehabilitación de animales salvajes heridos y decomisados.

TURISMO

Para 2030, crearemos infraestructura de turismo ambiental en todos los parques nacionales del país, incluyendo senderos ecológicos y rutas de senderismo turístico, recorridos de fin de semana para escolares, áreas de recreación al aire libre, museos y centros de visitas.

Construiremos instalaciones modernas y seguras cerca de cuerpos de agua, incluido el lago Baikal. Un complejo turístico abierto durante todo el año abrirá allí para 2030. Es importante adherirse estrictamente al principio de contaminación cero, es decir, garantizar que no ingresen al lago ningún tipo de residuos ni aguas residuales sin tratar. La construcción de la estación de Baikal será parte del gran proyecto de los Cinco Mares.

También aparecerán modernos complejos hoteleros en las costas del Mar Caspio, el Mar Báltico, el Mar de Azov, el Mar Negro y el Mar de Japón. Este proyecto por sí solo hará posible sumar otros 10 millones de turistas al año.

Se espera que las cifras de turistas prácticamente se dupliquen a 140 millones de personas al año para 2030, en el conjunto del país, considerando el desarrollo dinámico de este tipo de centros como Altái, Kamchatka, Kuzbass, el Cáucaso Norte, Carelia y el Norte ruso. Es importante destacar que la contribución del turismo al PIB de Rusia también se duplicará hasta alcanzar al cinco por ciento. Pronto redactaremos decisiones adicionales sobre esta cuestión.

CARRETERAS

La infraestructura de transporte es crucial para el desarrollo del turismo y de la región en su conjunto. El tráfico de automóviles de alta velocidad entre Moscú y Kazán ya se ha abierto; este año, vamos a ampliar la ruta a Ekaterimburgo, y el año que viene, a Tiumén. En el futuro, una arteria de transporte moderna y segura cruzará todo el país hasta Vladivostok.

Además, en los próximos seis años se construirán en Rusia más de 50 autopistas de circunvalación urbana. Otro proyecto vial importante es, sin duda, la autopista Dzhubga–Sochi. Reducirá los tiempos de viaje desde la M-4 Don hasta Sochi en tres cuartos (hasta una hora y media), y promoverá el desarrollo de la costa del Mar Negro.

Debo decir lo siguiente De entrada –he llegado a un acuerdo con el Gobierno, y quiero decirlo públicamente– que se trata de un proyecto complejo y muy intensivo en capital. Eso incluye muchos túneles y puentes; es un proyecto caro. No obstante, me gustaría pedir al Gobierno que elabore un acuerdo de financiación para resolverlo.

Ya hemos reparado las carreteras federales de Rusia y casi el 85 % de las carreteras de las áreas metropolitanas. Es esencial que sigamos así. Al mismo tiempo, en los próximos años, pondremos especial énfasis en la mejora de las carreteras regionales.

VIAJES AÉREOS

Los viajes en avión deberían ser más asequible. Necesitamos aumentar la llamada movilidad aérea de los rusos. Para 2030, los volúmenes de servicios aéreos en Rusia deberían aumentar un 50 % en comparación con al año pasado.

Con este fin, tenemos previsto acelerar el desarrollo de los viajes aéreos intra e interregionales. En este sentido, el Gobierno tiene instrucciones muy concretas: modernizar la infraestructura de al menos 75 aeropuertos, lo que supone más de un tercio de los aeropuertos rusos, en los próximos seis años, destinando al menos 250 mil millones de rublos en financiamiento presupuestario para este fin.

Las flotas de nuestras aerolíneas definitivamente necesitan actualizaciones agregando nuestros propios aviones de fabricación rusa. Estos nuevos aviones deben cumplir con todos los requisitos modernos de calidad, comodidad y seguridad, lo cual es una tarea desafiante. Solíamos comprar demasiados aviones en el extranjero en lugar de desarrollar nuestra propia producción nacional.

FERROCARRILES

El avanzado desarrollo ruso en ingeniería mecánica, construcción, comunicaciones y sistemas digitales, también serán muy necesarios en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad. Quisiera decir unas palabras al respecto.

La primera línea ferroviaria de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo pasará por Tver y nuestra antigua capital, Veliki Nóvgorod. Más adelante, construiremos líneas similares hacia Kazán y los Urales, a Rostov del Don, a la costa del Mar Negro, a Minsk, en nuestra la fraternal Bielorrusia, y otros destinos populares.

Continuará la modernización total del Eje Central de Transportes. Los Diámetros Centrales de Moscú, las nuevas líneas de metro de superficie pasarán a formar parte de una red que conectará la región de Moscú con Yaroslavl, Tver, Kaluga, Vladimir y otras regiones por modernas rutas de alta velocidad.

También es imperativo mejorar la red de las principales vías navegables interiores. De este modo, se garantizarán mayores efectos económicos en relación con el turismo, la industria, así como el desarrollo de ciertas regiones sensibles que son muy importantes para nosotros, incluidas las regiones del Extremo Norte.

¿Qué puedo añadir a esto? La infraestructura moderna ofrece valor agregado y aumenta la capitalización bursátil para todos los activos nacionales y regiones que atienden a los flujos turísticos de tránsito, al tiempo que ayuda a desarrollar instalaciones manufactureras y agrícolas y alienta a las personas a construir viviendas unifamiliares para sus hogares y crear un mejor medio ambiente para ellos. Esto también significa nuevas oportunidades de negocio, incluso en los mercados extranjeros.

En este contexto, existe un tema especial que discutimos durante una de las reuniones que tuve. Me refiero a los tiempos de espera en los puestos de control fronterizos. Esto se ha convertido en un asunto urgente en el Lejano Oriente de Rusia. El despacho de aduanas debe tardar 19 minutos de acuerdo con nuestros estándares, pero en realidad los camioneros suelen tener que esperar horas para cruzar la frontera.

Nuestros compañeros del Ministerio de Transporte tienen el objetivo específico de reducir los tiempos de despacho aduanero para el transporte de mercancías en frontera para que no supere los 10 minutos. Las últimas soluciones tecnológicas pueden hacer que esto suceda.

Estos requisitos también son esenciales para que el corredor de transporte Norte-Sur sea eficaz. Esta ruta conectará a Rusia con los países de Oriente Medio y Asia, y se apoyará en las autopistas, así como en las conexiones ferroviarias fluidas, desde nuestros puertos en los mares Báltico y de Barents hasta el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Haremos lo siguiente: también aumentaremos la capacidad de carga de nuestros ferrocarriles en dirección sur para mejorar el uso de nuestros puertos en los mares Azov y Negro.

El esfuerzo por expandir el dominio operativo del Oriente abarca la línea principal Baikal-Amur y el Ferrocarril Transiberiano. Estamos a punto de lanzar la tercera etapa. Aflojamos en un momento, si se me permite esta expresión. De hecho, no actuamos cuando debíamos. Pero no pasa nada, ahora tenemos que ponernos al día, y lo haremos. Estos dos ferrocarriles aumentarán su capacidad de producción anual de 173 a 210 millones de toneladas para 2030. Al mismo tiempo, se hará un esfuerzo para ampliar los puertos de Vanino y Sovetskaya Gavan.

RUTAS MARÍTIMAS

El desarrollo de la Ruta del Mar del Norte merece una atención especial. Invitamos a empresas de logística extranjeras y a países extranjeros para utilizar este corredor de transporte mundial. El año pasado, los volúmenes de carga a lo largo de esta ruta alcanzó los 36 millones de toneladas. Colegas, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que esto supera cinco veces el máximo de la era soviética. Haremos que la Ruta Marítima del Norte esté operativa durante todo el año y ampliaremos nuestros puertos del norte, incluido el centro de transporte de Múrmansk. Esto incluye, por supuesto, un esfuerzo para expandir nuestra flota ártica.

El Severny Polyus (Polo Norte), una plataforma única de investigación para romper el hielo, zarpó el año pasado. Este año, el astillero Báltico comenzó a construir el Leningrado, un nuevo rompehielos nuclear. El año que viene, empezaremos a construir el Stalingrado, que pertenece a la misma clase de barcos. En cuanto al astillero Zvezda, en el Lejano Oriente de Rusia, está construyendo el Lider (Líder), un rompehielos de nueva generación que tendrá el doble de potencia que sus predecesores.

Los astilleros rusos modernizarán gran parte de nuestra flota comercial, incluidos buques cisterna, gaseros y portacontenedores.

Se espera que este esfuerzo permita a las empresas rusas racionalizar su comercio, teniendo en cuenta el cambiante entorno logístico y los cambios radicales en la economía global.

HÉROES Y PATRIOTAS

Compatriotas, amigos,

Me gustaría hacer una mención especial de algo. Me reúno regularmente con los participantes en la operación militar especial, incluido el personal militar de carrera y los voluntarios, así como con las personas de profesiones civiles que fueron movilizadas para el servicio militar. Todos ellos tomaron las armas y se levantaron en defensa de nuestra Patria.

Saben, miro a estos valientes hombres, a veces muy jóvenes y, sin exagerar, puedo decir que mi corazón rebosa de orgullo por nuestro pueblo, nuestra nación y este pueblo en particular. Sin lugar a dudas, personas como ellos no retrocederán, fracasarán o traicionarán.

Deben ocupar posiciones de liderazgo en el sistema de educación y crianza de los jóvenes, en las asociaciones públicas, en las empresas estatales y privadas, en la administración federal y municipal. Deben dirigir regiones y empresas, así como grandes proyectos nacionales. Algunos de estos héroes y patriotas son bastante discretos y reservados en la vida cotidiana. No se jactan de sus logros ni hablan en grande. Pero en momentos cruciales de la historia, estas personas salen a la palestra y asumen la responsabilidad. A las personas que piensan en el país y viven como uno con él se les puede confiar el futuro de Rusia.

Ustedes saben que la palabra «élite» ha perdido gran parte de su credibilidad. Aquellos que no han hecho nada por la sociedad y se consideran una casta dotada de derechos y privilegios especiales -especialmente aquellos que aprovecharon todo tipo de procesos económicos en la década de 1990 para llenarse los bolsillos-, definitivamente no son la élite. Para reiterar, aquellos que sirven a Rusia, trabajadores y militares, personas confiables y dignas de confianza que han demostrado su lealtad a Rusia con hechos, en una palabra, personas dignas, son la genuina élite.

En este sentido, me gustaría anunciar una nueva decisión, la cual, creo, es importante. A partir de mañana, 1 de marzo de 2024, los veteranos de las operaciones militares especiales, así como los soldados y oficiales que se encuentren actualmente luchando en unidades activas, podrán solicitar estar en la primera clase de un programa especial de formación de personal. Llamémoslo Tiempo de Héroes. Verdad Esta idea se me ocurrió cuando me reuní con los estudiantes de San Petersburgo que servían en la operación militar especial. Este programa se construirá de acuerdo con los estándares de nuestros mejores proyectos, a saber, la Escuela Superior de Administración Pública, también conocida como la «escuela de gobernadores», y el concurso Líderes de Rusia. Sus egresados suelen alcanzar altos cargos en muchas esferas, e incluso llegan a ser ministros y jefes de regiones.

Serán bienvenidos a inscribirse miembros militares en activo y veteranos con títulos universitarios y experiencia gerencial, independientemente de su rango o posición. Lo que importa es que esos individuos han demostrado sus mejores cualidades, han demostrado que saben cómo dirigir a sus camaradas.

El curso de estudio comenzará en los próximos meses. La primera cohorte de participantes será asesorada por altos funcionarios del Gobierno, la Oficina Ejecutiva Presidencial, ministerios y agencias federales, jefes de regiones y nuestras mayores empresas. En el futuro, ampliaremos estos programas de formación de personal, pondremos en marcha cursos de gestión en la Academia Presidencial de Economía Nacional y Administración Pública, y considero oportuno elevar el estatus de la Academia a nivel legislativo.

Además, los veteranos y participantes de la operación militar especial tendrán derecho prioritario a ingresar a programas de educación superior en especialidades civiles en nuestras principales universidades.

Me gustaría pedir al Ministerio de Defensa y a todos los comandantes de las unidades que apoyen el interés de sus soldados y oficiales en incorporarse al nuevo programa de capacitación del personal, que les den la oportunidad de postularse y asistir físicamente a clases. Quisiera señalar que los participantes en operaciones militares especiales, incluidos los soldados, sargentos y oficiales de combate, son ya la columna vertebral de nuestras Fuerzas Armadas. Y, como he dicho, los que pretendan continuar su carrera militar recibirán prioridad en los ascensos, inscripción en cursos de comando, escuelas y academias militares.

AUTOSUFICIENCIA Y SOBERANÍA

Amigos

La independencia, la autosuficiencia y la soberanía deben ser probadas y reafirmadas todos los días. Ésta es nuestra responsabilidad para el presente y el futuro de Rusia, algo que nadie más que nosotros puede hacer. Se trata de nuestra Patria, la Patria de nuestros antepasados, y nadie jamás la necesitará y la atesorará de la manera en que lo hacemos nosotros, excepto nuestros descendientes, a quien debemos legar un país fuerte y próspero.

En los últimos años, hemos construido con éxito un sistema de gestión e implementado nuestros proyectos nacionales, que se basan en grandes cantidades de datos y en la tecnología digital moderna. Esto nos ha permitido aumentar la eficiencia, gestionar los riesgos, aprovechar toda la cantidad de información disponible, y afinar continuamente nuestros proyectos y programas, confiando en los comentarios de nuestra gente.

Me gustaría agradecer a mis colegas del Gobierno, de las agencias y de las regiones que estuvieron meticulosamente construyendo este sistema todos estos años, durante la pandemia y frente a la agresión de las sanciones contra Rusia. Sé que este fue un trabajo desafiante y difícil, pero el punto principal es que ya está dando sus frutos. Estamos viendo esto en los resultados.

Continuaremos siguiendo precisamente esta lógica. Es necesario respaldar y coordinar entre sí todos los proyectos nacionales de los que he hablado hoy. Me gustaría subrayar una vez más que no se trata de proyectos de departamentos separados. Deben trabajar en pro de objetivos comunes a nivel de todo el sistema y para objetivos nacionales de desarrollo. Dicho esto, me gustaría pedir al Frente Popular Ruso que continúe monitoreando la implementación de las decisiones en todos los niveles de gobierno.

Me gustaría subrayar que el principal resultado de nuestros programas no se mide en toneladas, kilómetros o dinero gastado. Lo principal es que las personas vean cambios para mejor en sus vidas. La magnitud de los desafíos históricos que enfrenta Rusia requiere un trabajo extremadamente claro y coordinado del Estado, la sociedad civil y la comunidad empresarial.

Considero necesario no solo preparar un proyecto de presupuesto para los próximos tres años, sino también planificar todos los gastos e inversiones importantes en el futuro, hasta 2030. En otras palabras, debemos elaborar un plan sexenal de perspectivas para nuestro desarrollo nacional que sin duda se complementará con nuevas iniciativas. Naturalmente, la vida le hará sus propios ajustes a la misma.

Estamos mapeando planes a largo plazo a pesar de este complicado período, a pesar de las pruebas y dificultades actuales. El programa que expuse en el discurso de hoy se basa en hechos y aborda cuestiones fundamentales.

Este es el programa de un país fuerte y soberano que mira hacia el futuro con confianza. Tenemos recursos y enormes oportunidades para alcanzar las metas que nos proponemos.

Pero ahora enfatizaré lo principal. Hoy en día, cumplir con todos estos planes depende directamente de nuestros soldados, oficiales y voluntarios, de todo el personal militar que ahora está luchando en el frente. Depende del coraje y la determinación de nuestros compañeros de armas que están defendiendo la Patria, pasando a la ofensiva, avanzando bajo el fuego y sacrificándose por nosotros, por la Patria. Son nuestros combatientes los que están creando hoy las condiciones absolutamente esenciales para el futuro del país y su desarrollo.

Tienes nuestro más profundo respeto, muchachos.

Me gustaría agradecerles a todos ustedes, colegas, y a todos los ciudadanos de Rusia por su solidaridad y confianza. Somos una gran familia; nos mantenemos unidos y por esta razón haremos todo lo que planeamos, deseamos y soñamos.

¡Tengo fe en nuestras victorias, éxitos y en el futuro de Rusia!

Gracias

