Senador Velásquez (FRVS) y acuerdo final Codelco y SQM: «Un error político histórico»

Críticas de Velásquez al Acuerdo Codelco-SQM: «Un Error Político Histórico»

El senador Esteban Velásquez ha lanzado duras críticas al acuerdo entre la estatal Codelco y la empresa privada SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama, calificándolo como «un error político histórico«, según publicó el medio Regionalista.cl este 29 de mayo.

Con la fecha límite del 31 de mayo para sellar el acuerdo, Velásquez expresó su preocupación por la influencia continua de Julio Ponce Lerou, ex controlador de SQM, y la efectividad de cualquier restricción impuesta sobre su participación en la empresa, consignó Regionalista.

De acuerdo al medio nortino, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Paulina Vodanovic (PS) también han instado al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a extender las restricciones a la participación de Ponce Lerou y sus familiares más allá de 2030. Pacheco ha dejado abierta la posibilidad de considerar esta solicitud en el futuro, aunque admitió que no fue un tema central en las negociaciones según difundió Regionalista..

En reciente entrevista con diario radio Universidad de Chile, el senador también expresó dudas sobre los beneficios económicos del acuerdo para el país, afirmando que «nadie nos puede garantizar que efectivamente es ganancia económica para el país. De hecho, por no haber licitado ya estaríamos recibiendo 2/3 menos de lo que hoy eventualmente va a ‘pagar SQM‘, pero a cambio de más de 30 años de continuar explotando el salar de Atacama«, dijo al medio universitario

«Reitero que en torno a la alianza SQM-Codelco respecto de la Política Nacional del Litio, hemos dicho en todos los tonos y desde el comienzo, que nos parece un error político histórico del actual gobierno del presidente Boric llegar a un acuerdo con un socio tan desprestigiado como es SQM, liderada por Ponce Lerou», destacó Regionalista.cl.

Velásquez no se limitó a cuestionar la figura de Ponce Lerou, a quien calificó de «socio que no trepida en hacer negocios ilícitos«, destacó Radio Diario UChile. Además, sugirió que la decisión de la administración de Boric no se alinea con las convicciones del presidente cuando era diputado, diciendo: «Indudablemente el diputado Boric, el espíritu o las convicciones de aquel momento y de su sector político, no hubiesen estado de acuerdo«.

El senador también lamentó que un gobierno que se esperaba fuera de un «progresismo inteligente» haya caído en prácticas similares a las de la Concertación, y criticó la falta de búsqueda de autonomía por parte de Codelco y el Estado de Chile: «Era el momento para que Codelco y el Estado de Chile buscara esa experiencia», señaló al medio universitario capitalino.

Finalmente, Velásquez apuntó que «hay un sector probablemente de la antigua Concertación de aquellos que tuvieron vínculos con empresas como SQM y me da la impresión de que hay algunos que tienen deudas con este personaje y hoy día está cobrando. Estas cuestiones no son gratis, casualidades”, resaltó Radio Diario UChile.

Mira la entrevista completa con Radio Diario UChile

Seguir leyendo más…