Ya apoyen a Claudia Rivera, «ruega» Ricardo Monreal

Por Lorena Vázquez

Iniciamos semana en El Ciudadano. Te avisamos que estamos a menos de tres semanas de las elecciones más grandes en la historia de México; por tal, te mantenemos informado sobre lo que acontece en las campañas políticas, principalmente de Puebla; aunque no le hacemos “feo” a los otros estados o políticos que le ponen “sal y pimienta” al proceso electoral. Por cierto ¿ya tienes una idea clara de por quiénes votarás?

Este lunes, el coordinador de senadores del partido Morena, Ricardo Monreal, llamó a dar “de una vez por todas”, apoyo a la candidata a edil capitalina, Claudia Rivera; así como él. Pidió que dejen a un lado sus ”dramas” porque ya falta un suspiro para las elecciones. Aunque sí aclaró que tampoco está de acuerdo en cómo se eligieron a los candidatos, pero eso “ya fue”, y es mejor hay que centrarse en buscar el sufragio a favor de la morenista. Acá te contamos toda la información.

Siguiendo con Monreal, también habló sobre la expulsión del militante de Morena, Gabriel Biestro, quien desde que no fue ungido como aspirante a la presidencia de Puebla nomás “no lo calienta ni el sol”; ante este escenario, el senador dijo que sacarlo no es una solución, que mejor ya hagan las paces, se dejen de “niñerías”, y busquen la conciliación. Situación que se ve difícil porque ¡cómo les gusta la novela a Claudia “Agripina, Sandra Marcela” y a Gabriel “Demetrio, Fernando, Gonzalo”. Pica para leer la nota entera

El pez por la boca muere…

Denisse Ortiz, cuñada del abanderado de Va por Puebla, para edil capitalino, Eduardo Rivera; avisó que denunciará a Liza Aceves, coordinadora de campaña de Claudia Rivera, por “aventarse” la puntada de afirmar que ella, y el gobernador Luis Miguel Barbosa andaban “echando novio”. La afectada dijo que esas son calumnias y que ahora lo va a decir, pero ante otras instancias. Hay que recordar que la morenista después se “echó para atrás”, pero solo pidió disculpas al mandatario. No te puedes perder esta información

“Déjà vu” morenista

Esta información parece un mal chiste, pero no lo es. Para nuestra desgracia es tan real como cierto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la anterior lista a diputados plurinominales del partido Morena, porque las designaciones debían de ser por tómbola, no por “dedazo”, pero este lunes, los morenistas hicieron el sorteo y ¿qué creen?, volvieron a quedar los mismos que estaban en el primer listado. ¡Que suerte!, ¿verdad?, es suerte y se acabó; gente tan mal pensada caray… No, ¿en serio?, ¿alguien les cree?

La colonia “siciliana” de San Ramón

El candidato al Distrito 20 local de Morena, Antonio López, acusó ante autoridades que él y sus brigadistas fueron víctimas de agresiones verbales por parte de un grupo que impidió su sano recorrido en la colonia San Ramón, que al “más puro estilo mafioso”, les dijo que ya les habían enviado un mensaje sobre qué puntos no tocar. El aspirante pidió a los del “otro bando” jugar limpio, porque así no.

Eduardo Rivera quiere el voto femenino

El contendiente de Va por Puebla para la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, promete revertir la actual violencia que viven las mujeres en la capital poblana; también busca apoyar la economía de madres de familia. En resumen se va a desvivir por este sector de la población. En fin, prometer no empobrece. Tú tendrás la última palabra.

Del PRI al PAN, ¿Morena?

El excandidato del PRI a presidente de México, Roberto Madrazo Pintado, puntualizó que la alianza de los tricolores y albiazules nomás fue para “salvar a México” de las “garras” de Morena; pero ya en confianza, dijo que López Obrador y Luis Echeverría eran como “dos gotas de agua” porque ambos gastaban el dinero en puras ocurrencias. También Ricardo Anaya, exaspirante a Ejecutivo federal por el PAN, dijo que Andrés Manuel está de “metiche” en las elecciones; y ya sabes, eso es “insulting and unacceptable”.

¿Vives en San Martín Texmelucan?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca quiénes son los perfiles que compiten para llegar a la Cámara de Diputados.

¿Vives en San Martín Texmelucan?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca quiénes son los perfiles que compiten para llegar a la Cámara de Diputados.